0056股息比去年少5000元！存股哥：沒差下月用00878、00929補足

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥認為股息少一點沒關係，用張數補回來就好。中央社
存股哥認為股息少一點沒關係，用張數補回來就好。中央社

＊原文發文時間為11月14日

11/14什麼日？0056股息發放日，本季我領$24,238，加上00929這個月我領$27,830，因為降息因素，比去年11月股息金額少了5千左右，但沒有關係，這個月股息不夠那就下個月補上即可。

最近一直在分享的觀念，就是股息下降那就拉高總張數，用更多的張數、更大的總值去創造更龐大的現金流，這個月股息少了那就拉長一整年來看，有其他標的補上那就沒有問題。

下個月我有00878、00929領息$84,000，直接補上這個月的不足，月月配現金流也讓我的生活型態過得更有餘裕也更彈性，投資的最終目的就是要讓人生變得更好，千萬不要淪為「投資報酬率辯論課」，這樣反而本末倒置。

我覺得要讓其他人信服的最好方法不是狂開辯論大會，用各種理論數據去佐證自己的觀點正確，而是身體力行去實現自己的想法，把這套論點的最終成果直接兌現到現實生活中。

我認為一個人呈現出來的生活型態比帳面上的報酬率更簡單明瞭些，所以我決定把股息換成出國的機票+旅費，追蹤我的人應該知道我才剛從北海道回來，今天立馬訂了月底前往沖繩的機票，一個月內體驗從雪地到沙灘，就是存股人的浪漫。

猶豫時不要忘了當初開始的原因，也不要因為一點挫折就輕易放棄，我一直是這麼激勵我自己。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00878國泰永續高股息
