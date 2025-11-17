投資大趨勢論壇明天登場／群益台灣科技創新主動式 ETF 經理人陳朝政 主動出擊 搶科技先機

人工智慧（AI）熱潮持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮的重要供應鏈，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股攻高功臣。群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，隨著股市來到高檔位階，資金輪動速度快，投資操作更須主動調配、靈活操作。

陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測或電子零組件等領域，都居全球領先地位。隨AI應用拓展、商機遍地開花，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。不僅如此，關鍵電子零組件族群也受益漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈持續受惠。

陳朝政表示，科技業從個人電腦、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。

陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

基於科技股長期成長趨勢明確，群益投信建議投資人，在AI科技創新領航下，可布局台股主動式科技ETF，以靈活掌握台灣優質科技股的成長行情。

以群益投信將募集的00992A為例，這是台灣首檔台股科技主動式ETF，投資標的廣納科技全領域的創新題材，採取質量化並重選股策略，透過經理人與投研團隊主動選股與操作，力求創造超額報酬的機會，為投資人掌握台灣科技創新成長行情新利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。