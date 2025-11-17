投資大趨勢論壇明天登場／群益台灣科技創新主動式 ETF 經理人陳朝政 主動出擊 搶科技先機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政。群益投信／提供
群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政。群益投信／提供

人工智慧（AI）熱潮持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮的重要供應鏈，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股攻高功臣。群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，隨著股市來到高檔位階，資金輪動速度快，投資操作更須主動調配、靈活操作。

陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測或電子零組件等領域，都居全球領先地位。隨AI應用拓展、商機遍地開花，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。不僅如此，關鍵電子零組件族群也受益漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈持續受惠。

陳朝政表示，科技業從個人電腦、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。

陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

基於科技股長期成長趨勢明確，群益投信建議投資人，在AI科技創新領航下，可布局台股主動式科技ETF，以靈活掌握台灣優質科技股的成長行情。

以群益投信將募集的00992A為例，這是台灣首檔台股科技主動式ETF，投資標的廣納科技全領域的創新題材，採取質量化並重選股策略，透過經理人與投研團隊主動選股與操作，力求創造超額報酬的機會，為投資人掌握台灣科技創新成長行情新利器。

立即預約報名

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

降息變數再起…台股周線連二黑 往下回測風險增 短線需留意波動擴大

樂觀看待台股年底行情

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

AI瀏覽器 科技創新雙面刃

相關新聞

投資大趨勢論壇明天登場／貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐 美股 ETF 精準布局捷徑

2025年投資市場處於全球政經局勢變動轉折點，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，與其猜測十年後世界的樣...

投資大趨勢論壇明天登場／群益台灣科技創新主動式 ETF 經理人陳朝政 主動出擊 搶科技先機

人工智慧（AI）熱潮持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮的重要供應鏈，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股攻高功臣。群...

台股被動式ETF當紅 外資持股比元大MSCI台灣78.4%居冠

台灣ETF市場持續蓬勃發展，如今檔數已經來到300多檔，投資人難免會面臨到選擇困難的情況。看好台股後市表現機會，投資人不...

00878將配息 今最後申購日

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾一成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信...

大戶加碼ETF 市場聚焦

觀察今年以來，復華富時不動產（00712）、主動統一台股增長、群益台灣精選高息等股票ETF，成為大戶的加碼優先選擇，前十...

主動式債券ETF提供資產配置新利器 市場聚焦2檔新商品

為持續提升台灣ETF市場的商品多元性與創新發展，證交所積極配合主管機關政策，推動主動式ETF上市掛牌交易。其中，主動式債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。