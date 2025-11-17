投資大趨勢論壇明天登場／貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐 美股 ETF 精準布局捷徑

2025年投資市場處於全球政經局勢變動轉折點，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，與其猜測十年後世界的樣貌，投資人不妨將焦點放在未來六至12個月內可見的投資主題，順應人工智慧（AI）、低碳轉型與供應鏈重組等大趨勢，尋找當前具潛力與韌性的市場機會。

展望後市，隨著全球進入利率轉折階段，資金成本下降，有望進一步強化科技與龍頭企業的競爭優勢。莊筑豐強調，若企業能維持穩定獲利，將有機會成為長期報酬的重要來源。在波動與機會並存的環境下，善用美股ETF等投資工具，是投資精準布局的有效捷徑之一。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，莊筑豐將以「直達美股的捷徑，龍頭企業前景展望」為題，發表專題演講。

儘管近期美股出現波動，但莊筑豐表示，美國第3季財報展現成長韌性、Fed降息循環及AI主題持續發酵，都為股市帶來支撐。

莊筑豐說，七大科技巨頭陸續公布第3季財報，市場聚焦AI資本支出計畫。根據LSEG數據，「七巨頭」科技龍頭第3季獲利預估年增14%。但值得注意的是，獲利成長正逐漸擴散至更廣泛的企業，其他S&P 500成分股的獲利預估年增7.8%，與過去數季相比，差距已明顯縮小。

莊筑豐認為，投資布局可參考「偏多但審慎」的態度，關鍵在於如何平衡成長潛力與風險管理。美股仍是中長期投資的核心焦點，尤其在企業相對穩健與經濟數據持續支撐下，市場已將部分未來成長預期提前反映至明年，投資人可把握未來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。