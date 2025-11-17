00878將配息 今最後申購日

經濟日報／ 高瑜君

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾一成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信表示，第4季向來是傳統旺季，由於前十月營收已達去年全年九成，預期全年表現有望再創歷史新高，在市場熱度延續之際，國泰永續高股息（00878）自10月底配息公告後即備受市場矚目，今（17）日為參與配息前最後申購日，上周五單日成交量達10.4萬張，引爆交易熱潮。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，最新一季美股財報顯示，AI運算需求至明年仍供不應求，推估資通訊與視聽產品出口維持高檔，加上AI帶動記憶體需求，及新一代iPhone 17銷量優於預期，電子零組件拉貨潮可望延續至年底。

台灣方面，財政部預估10月出口可達 528~549億美元之間，年增率估高達28%至33%，寫下連24紅，AI強勁需求有效抵銷傳產疲弱，整體出口保持高成長；而主計總處概估台灣第3季GDP年增率達7.64%，遠超預期，中經院則預估全年經濟成長率達5.45%，顯示出口動能成為經濟主軸，為台股後市提供支撐。

江宇騰進一步分析，AI趨勢不變，企業獲利有望持續成長，為股價表現創造機會。同時，金融市場表現亮眼，金控獲利大爆發，13家金控10月合計大賺737.56億元，較去年同期成長378.1億元，年增率超過105%，累計前十月稅後純益達5,065億元。

上市櫃企業營收與金融獲利雙雙創高，顯示市場基本面強勁，第4季傳統旺季加上資金回流，將持續推升台股投資熱度，吸引長期資金進駐。

國泰永續高股息成分股涵蓋台股核心產業，其中AI及Apple相關供應鏈比重達五成，如光寶科、華碩、聯發科、廣達、緯創等；金融股則約三成，包括金融龍頭國泰金、中信金、富邦金等，形成科技與金融雙引擎，兼具產業成長與資金動能。

江宇騰表示，AI需求延續、出口暢旺，加上金融市場獲利強勁，台股基本面支撐力道充足，企業獲利結構改善，長期趨勢明確。國泰永續高股息透過產業分散降低單一風險，結合收益與成長，投資人可以透過定期定額或逢低加碼的方式，掌握市場長期成長的潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 國泰金
