台股被動式ETF當紅 外資持股比元大MSCI台灣78.4%居冠

台灣ETF市場持續蓬勃發展，如今檔數已經來到300多檔，投資人難免會面臨到選擇困難的情況。看好台股後市表現機會，投資人不妨留意外資法人最青睞的台股ETF名單，包含國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50、野村臺灣新科技50等台股ETF，都紛紛榜上有名。

根據CMoney統計至上周五（14日），外資持股比前十大台股ETF名單可以發現，清一色都是被動式ETF，依序為：元大MSCI台灣78.4%、國泰台灣領袖50的12.8%、元大台灣50反1的9.02%、元大台灣50正2的6.6%、富邦摩台4.1%、FT臺灣永續高息3.67%、元大台灣50的3.63%、野村臺灣新科技50的2.9%、凱基台灣AI 50的2.27%、永豐臺灣加權2.22%。

以指數公司來看，外資持股比前二高的ETF，追蹤指數都是由MSCI指數公司所編製。由於MSCI系列指數向來為外資指標、動見觀瞻，在前十大中一共有三席，分別為同樣追蹤MSCI台灣指數雙胞胎的元大MSCI台灣及富邦摩台，還有追蹤MSCI台灣領袖50精選指數的國泰台灣領袖50。

