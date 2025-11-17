大戶加碼ETF 市場聚焦

觀察今年以來，復華富時不動產（00712）、主動統一台股增長、群益台灣精選高息等股票ETF，成為大戶的加碼優先選擇，前十大名單中，台股相關共入列五檔、海外股兩檔、反向也有三檔。

根據集中保管結算所資料顯示，統計至上周五（14日），大戶加碼的前十大股票ETF依序為：元大台灣50、復華富時不動產、主動統一台股增長、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、元大高股息、主動群益台灣強棒、國泰臺灣加權反1、永豐中國科技50大以及富邦NASDAQ反1。

進一步來看，元大台灣50投資上市市值50大台股企業，站在台灣卓越企業的肩膀上，擁有不錯過台股行情的優勢。而今年新成立的兩檔主動式台股ETF也受到大戶們的關注，5月掛牌至今，主動統一台股增長大漲55%、主動群益台灣強棒也有42.8%的漲幅，紛紛吸引大戶們的目光。

配息也是大戶們關注的焦點之一，近一年來群益台灣精選高息配息率11.7%、元大高股息11.01%、復華富時不動產8.4%，高配息也吸引資金進場；此外，隨著美股、台股來到高檔，反向ETF也成為避險工具的選擇之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。