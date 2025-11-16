快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

安聯投信：2026年上市櫃公司獲利成長率 有望逐季增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現；儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

安聯投信台股團隊表示，就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第3季財報公布後上修；根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第3季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；此外，第4季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中，AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，布局方向可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI 00984A主動安聯台灣高息
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

降息變數再起…台股周線連二黑 往下回測風險增 短線需留意波動擴大

樂觀看待台股年底行情

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

投顧觀點／第一金黃詣庭： 盯 AI、記憶體

相關新聞

主動式債券ETF提供資產配置新利器 市場聚焦2檔新商品

為持續提升台灣ETF市場的商品多元性與創新發展，證交所積極配合主管機關政策，推動主動式ETF上市掛牌交易。其中，主動式債...

看好2大新引擎 匯豐證調高元大金評價至每股42元

元大金控今年前10月的獲利高居市場前四強，而匯豐證券近來關注金融股，特別提出關於元大金控的評估報告，其中在看好ETF的規...

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

＊原影音發布時間為11月7日 投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。 存

00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

＊原文發文時間為11月13日 今天00919盤中順利填息，收盤價21.75也慢慢拉開跟00878的差距，主要還是它的前三大成分股國泰金、中信金、富邦金這幾天的漲幅都不錯，帶動股價緩步向上。

小台積0052分割將一拆七 最後交易日為11月18日

有「小台積」之稱的富邦科技（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降...

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。