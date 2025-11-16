利多匯聚 非投等債迎來布局良機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著聯準會政策重心逐步由控制通膨轉向維護就業穩定，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開呼籲聯準會繼續降息，且非投等債企業第3季財報多數優於預期等利多因素助攻，中國信託投信認為，非投等債市場可望迎來一波強勁行情，尋求穩健收益的投資人，此時正是布局非投等債ETF的良機。

中國信託投信表示，觀察已公布第3季財報的非投等債企業中，高達45%的企業財報表現擊敗預期，遠高於過去四季平均的34%。若此強勁表現能持續，本季將成為近五季財報表現最亮眼的季度。企業強勁的獲利能力，不僅有效提升企業償債能力，更為相關債券價格的強勁反彈奠定了穩固的基礎。

其次，隨著聯準會再次降息，市場預期寬鬆政策將有助於提振消費者信心。雖然整體信心回暖尚不明顯，但受惠於零售業已率先展開的大規模促銷活動，加上傳統年底消費旺季的加持，市場已率先反映。例如，柯爾百貨（Kohl's）和Nordstrom等百貨業的債券價格已出現強勁回彈，顯示降息循環對消費相關產業的提振效果已逐步顯現。

不僅如此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開表示，儘管整體經濟狀況良好，但高利率已使部分領域（尤其是房地產市場）陷入衰退，他也再次呼籲聯準會加速降息，以穩定經濟。

主動中信非投等債（00981D）（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人陳昱彰表示，貝森特的發言無疑代表川普政府向市場及聯準會持續釋放強烈的政策訊號，加上現任主席鮑爾(Powell)即將在明年5月卸任，繼任人選勢必以更加寬鬆貨幣政策為主軸。在降息的環境下，非投等債對利率敏感度較低，融資成本持續下降，且能提供相對較高的殖利率，其吸引力可望大幅提升。

此外，受AI數據中心將消耗大量電力影響，美國明年用電量預期將創下新高，帶動太平洋煤氣電力公司（PG&E）等公用事業板塊的債價上漲。近期非投等債中的能源與公用事業板塊表現同步超乎大盤，顯示資金正積極轉向受惠於產業趨勢的優質板塊。

陳昱彰表示，在企業財報超預期、聯準會可望持續降息、以及年底消費旺季等多重利多加持下，非投等債市場的後續表現值得期待。建議投資人趁勢布局非投等債ETF，其中主動債券ETF除了可靈活調整債券存續期間及產業外，當景氣轉弱、風險升溫時，可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與收益性資產的投資人而言更具吸引力。

中國信託投信表示，在AI軍備競賽下，科技巨頭競相發債籌資。例如Meta日前成立合資公司Beignet Investor LLC，發行273億美元債券，為史上最大公司債，象徵AI影響力已由股市、私人信貸擴散到公共債市。目前該債券評級為A+，由於債券發行規格具有創新之處，彭博債券指數編製規則將其排除。預期未來這類AI相關債券預料將越來越多，被動指數無法投資，將有利主動型基金捕捉相關收益機會，這也是主動型債券ETF具備優勢之處，值得追求穩健收益的投資人做為資產配置一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息
