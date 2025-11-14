看好2大新引擎 匯豐證調高元大金評價至每股42元

元大金控今年前10月的獲利高居市場前四強，而匯豐證券近來關注金融股，特別提出關於元大金控的評估報告，其中在看好ETF的規模經濟的幫助，和對銀行淨利差擴大還有ROE樂觀預期之下大幅調高對元大金控的目標價至每股42元，比起元大金周五每股35.1元收盤價，有約2成上漲空間。

匯豐證券給出的目標價，可說為目前外資券商最高，股價淨值比高達1.7倍。在今年前十月，元大金的獲利僅次於旗下有大型壽險加持獲利的國泰金、富邦金和中信金，也優於絕大多數的銀行型金控，可見得台股頻創新高和ETF市場火熱，已使旗下證券投信和期貨都是市場龍頭的元大金控獲得充分挹注，而匯豐證券則更深入的從結構面觀察，認為元大所發行的多檔叫好叫座的ETF商品，已使元大金穩定性收入越來越強，有助於平抑股市下行的時候對證券經紀收入的影響。

據匯豐證券最新報告分析，元大金原本就有證券市場領先地位，另外不斷成長的銀行利差及手續費收入將使獲利更能因應景氣循環的變動；而現在ETF市場不論一般民眾或法人都積極投資，不但使元大投信AUM快速增長還有更多的手續費收入，也成為匯豐證券最看好元大金控的兩個最新的獲利動能引擎。

匯豐證券在報告中指出，元大金已經從一個純粹的證券經紀業務掛帥的公司，演變成一個具有多個獲利引擎的多元化金融平臺，不但在證券領域處於市場領先地位，在資產管理、保證金融資、期貨和專有交易方面擁有快速增長的影響力，而且看好元大金旗下元大投信作為台灣最大的ETF發行商，總資產規模已有1.2兆，市佔率31.7%，已建立了堅實的經常性收入基礎，更能緩衝其經紀業務受市場波動的影響。

匯豐證券認為，這種結構性轉變使該集團在週期內獲得更穩定的收益和有吸引力的長期回報。

對於ETF動能引擎，匯豐證券分析，元大投信是ETF龍頭，其ETF規模年增長12%至1.2兆，受惠於台灣散戶投資者繼續將儲蓄輸送到低成本ETF產品中，且法人機構對固定收益和主題ETF 的需求亦繼續加速。且元大不斷推出新產品，如以人工智慧為主題的ETF，正在擴大Yuanta更多市場。

匯豐證券認為，由於臺灣的股市成交量仍大，元大的ETF業務提供資產管理費等經常性收入和規模收益，並預計2026年，ETF將佔資產管理費的20-25%，與2024年的15%相比，更加提供對市場波動較不敏感的結構性收入。

對於第二個引擎動能銀行動力，匯豐證券分析，元大銀行在25年1年內貢獻了該集團收益的約30-35%，這得益於券商龍頭元大證券龐大的股市交割款的挹注，但元大貸款組合則相對保守，25年1H的淨利差為0.95%，比同行平均水準低約15-20個基點，反映了其對企業貸款的謹慎立場。

而隨著管理層逐漸轉向中小企業貸款（目前佔比25%）、數位金融和消金貸款，匯豐證券預計NIM將在2025-27年改善5-8個基點；另外結合低信貸成本，匯豐也預計2025-27年銀行利潤將以8-10%的CAR增長，使元大金的獲利分布更多樣化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。