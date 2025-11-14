一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

＊原影音發布時間為11月7日

投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。

存股族好難過！因為一年累積超過2萬股息其實非常容易...

編按：衛福部端出健保補充保費改革方向，引發各界爭議。11月6日行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已要求衛福部廣泛聽取意見，並「暫緩具爭議的規劃」。目前方案仍在初步階段，將加強社會溝通後再尋求更周全、具共識的改革版本。

兩大方向解決：海外ETF＋不配息商品

股魚在內容中提到兩種常見的因應方式：

一、不配息ETF（免補充保費）

投資人可以考慮本身「不配息」的海外ETF，像他提到過的電力相關主題，屬於主流題材、長期績效也不錯。

影片指出一些代號如：

FT潔淨能源（00899） 統一FANG+（00757）

此類商品不配息、以增值為主，因此自然不會被課補充保費。

二、選擇「海外所得型」ETF

這類ETF屬於海外所得，符合「750萬以內免稅」規定，同時也不課二代健保補充保費。

如果資金留在海外，可避免被額外課徵費用，是不少人開始思考的方向。

「錢留進海外就對了啦」，因為若轉成海外所得，就能少掉許多補充保費相關負擔。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

