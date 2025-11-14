快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

聯合新聞網／ 財經雪倫
補充保費改革引發市場焦慮，不配息的 00757、00899 因免補充保費而受到投資人關注。中央社
補充保費改革引發市場焦慮，不配息的 00757、00899 因免補充保費而受到投資人關注。中央社

＊原影音發布時間為11月7日

投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。

存股族好難過！因為一年累積超過2萬股息其實非常容易...

編按：衛福部端出健保補充保費改革方向，引發各界爭議。11月6日行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已要求衛福部廣泛聽取意見，並「暫緩具爭議的規劃」。目前方案仍在初步階段，將加強社會溝通後再尋求更周全、具共識的改革版本。

兩大方向解決：海外ETF＋不配息商品

股魚在內容中提到兩種常見的因應方式：

一、不配息ETF（免補充保費）

投資人可以考慮本身「不配息」的海外ETF，像他提到過的電力相關主題，屬於主流題材、長期績效也不錯。

影片指出一些代號如：

FT潔淨能源（00899）

統一FANG+（00757）

此類商品不配息、以增值為主，因此自然不會被課補充保費。

二、選擇「海外所得型」ETF

這類ETF屬於海外所得，符合「750萬以內免稅」規定，同時也不課二代健保補充保費

如果資金留在海外，可避免被額外課徵費用，是不少人開始思考的方向。

「錢留進海外就對了啦」，因為若轉成海外所得，就能少掉許多補充保費相關負擔。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 00757統一FANG+ 二代健保補充保費 ETF

財經雪倫

追蹤
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

「不空不行」台股跳空轉弱！PTT空方出手：高估值＋政策變數

台指期夜盤大跌500點…怎麼辦？直雲：打算出清一半的持股

00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

相關新聞

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

＊原影音發布時間為11月7日 投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。 存

00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

＊原文發文時間為11月13日 今天00919盤中順利填息，收盤價21.75也慢慢拉開跟00878的差距，主要還是它的前三大成分股國泰金、中信金、富邦金這幾天的漲幅都不錯，帶動股價緩步向上。

小台積0052分割將一拆七 最後交易日為11月18日

有「小台積」之稱的富邦科技（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降...

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發T...

「小台積」ETF 0052分割將一拆七 11月18日為最後交易日

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易...

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

主動式ETF在今年強勢崛起，不少產品上市後表現爆量超車大盤，讓原PO開始思考是否該把高股息ETF部位移到0050與主動式ETF上，並點名00980A、00982A兩檔配息、漲幅都亮眼。「主動式能否取代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。