一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置
＊原影音發布時間為11月7日
投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。
存股族好難過！因為一年累積超過2萬股息其實非常容易...
編按：衛福部端出健保補充保費改革方向，引發各界爭議。11月6日行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已要求衛福部廣泛聽取意見，並「暫緩具爭議的規劃」。目前方案仍在初步階段，將加強社會溝通後再尋求更周全、具共識的改革版本。
兩大方向解決：海外ETF＋不配息商品
股魚在內容中提到兩種常見的因應方式：
一、不配息ETF（免補充保費）
投資人可以考慮本身「不配息」的海外ETF，像他提到過的電力相關主題，屬於主流題材、長期績效也不錯。
影片指出一些代號如：
FT潔淨能源（00899）
統一FANG+（00757）
此類商品不配息、以增值為主，因此自然不會被課補充保費。
二、選擇「海外所得型」ETF
這類ETF屬於海外所得，符合「750萬以內免稅」規定，同時也不課二代健保補充保費。
如果資金留在海外，可避免被額外課徵費用，是不少人開始思考的方向。
「錢留進海外就對了啦」，因為若轉成海外所得，就能少掉許多補充保費相關負擔。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言