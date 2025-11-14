00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

＊原文發文時間為11月13日

今天00919盤中順利填息，收盤價21.75也慢慢拉開跟00878的差距，主要還是它的前三大成分股國泰金、中信金、富邦金這幾天的漲幅都不錯，帶動股價緩步向上。

這半年很多人說00919動能不足，但我自己是很喜歡金融股的人，目前金融股佔我總值比例也有到25%，所以我覺得沒有不好。

換個角度看，它的前三大成分股都是「大到不能倒」的金融股，代表很適合拿去股票質押開槓桿，當然前提是風控要先做好，有這三本柱頂在那邊，防禦力可見一斑！！

當然成分股增加防禦的同時勢必少掉動能，那看你要用什麼角度去看待存股這件事，如果你真的很愛動能、想追求資本利得，那確實還有比高股息更好的選擇，早點釐清自己的方向也不是壞事。

看一下00919目前平準金構成，收益平準金0.95、資本平準金5.78，以目前高股息回歸穩健配息的狀態來看，下一季應該持平配0.54的機率比較高，除非要有更明顯的漲幅，配息金額才可能往上提升。

今年我的00919也貢獻了12.8萬的股息，張數從年初的40張提升到62張，很多人說00919很爛，但我覺得一點都不爛，也唯有真正厲害的人，才能將手邊的每一把武器發揮出它全部的價值。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。