快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥指出，00919前三大金融股「大到不能倒」，質押能力強、防禦性高，是近半年走勢較穩的關鍵。記者余承翰／攝影
存股哥指出，00919前三大金融股「大到不能倒」，質押能力強、防禦性高，是近半年走勢較穩的關鍵。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為11月13日

今天00919盤中順利填息，收盤價21.75也慢慢拉開跟00878的差距，主要還是它的前三大成分股國泰金、中信金、富邦金這幾天的漲幅都不錯，帶動股價緩步向上。

這半年很多人說00919動能不足，但我自己是很喜歡金融股的人，目前金融股佔我總值比例也有到25%，所以我覺得沒有不好。

換個角度看，它的前三大成分股都是「大到不能倒」的金融股，代表很適合拿去股票質押開槓桿，當然前提是風控要先做好，有這三本柱頂在那邊，防禦力可見一斑！！

當然成分股增加防禦的同時勢必少掉動能，那看你要用什麼角度去看待存股這件事，如果你真的很愛動能、想追求資本利得，那確實還有比高股息更好的選擇，早點釐清自己的方向也不是壞事。

看一下00919目前平準金構成，收益平準金0.95、資本平準金5.78，以目前高股息回歸穩健配息的狀態來看，下一季應該持平配0.54的機率比較高，除非要有更明顯的漲幅，配息金額才可能往上提升。

今年我的00919也貢獻了12.8萬的股息，張數從年初的40張提升到62張，很多人說00919很爛，但我覺得一點都不爛，也唯有真正厲害的人，才能將手邊的每一把武器發揮出它全部的價值。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 填息 金融股
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00878重回王座？第4季配息0.4 杉本推估「可穩配2-3季」：現在股價算合理

00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

下跌的時候該買什麼股票？璇依：「兩種ETF」反而更要用力買

相關新聞

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

＊原影音發布時間為11月7日 投資嗨什麼在影片中提到，許多存股族最近都很擔心，因為衛福部公布最新方向，未來「股息補充保費」將從過去的「單筆超過2萬元才課」改成「全年超過2萬元就要課」。 存

00919很爛？存股哥反擊：一點也不覺得…今年領12.8萬、持有62張

＊原文發文時間為11月13日 今天00919盤中順利填息，收盤價21.75也慢慢拉開跟00878的差距，主要還是它的前三大成分股國泰金、中信金、富邦金這幾天的漲幅都不錯，帶動股價緩步向上。

小台積0052分割將一拆七 最後交易日為11月18日

有「小台積」之稱的富邦科技（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降...

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發T...

「小台積」ETF 0052分割將一拆七 11月18日為最後交易日

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易...

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

主動式ETF在今年強勢崛起，不少產品上市後表現爆量超車大盤，讓原PO開始思考是否該把高股息ETF部位移到0050與主動式ETF上，並點名00980A、00982A兩檔配息、漲幅都亮眼。「主動式能否取代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。