富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發The Asset Triple A Awards：Best ETF Market Maker(Taiwan)「台灣最佳ETF造市券商」的獎項，成為台灣唯一獲此殊榮的券商。這個獎項肯定富邦證券在提升台灣ETF市場流動性與擴大市場規模的貢獻，更彰顯其在台灣ETF造市領域的穩固地位與影響力。

富邦證券總經理郭永宜表示，自2014年起投入ETF造市，後來更擴大組織成立量化交易部，專責ETF造市、避險與量化交易，並與國內外共21家投信公司建立合作關係，積極投入造市資源於具潛力與市場熱度的ETF產品。

截至2024年底，富邦證券參與台灣證券交易所掛牌ETF涵蓋率達96%，其中逾半數委由富邦提供造市流動量，穩居台灣ETF市場主要造市商之列。

隨著ETF主題與追蹤指標趨勢愈加多元，加以投資人資產配置觀念普及，台灣ETF市場逐步成熟。2024年台灣ETF整體市場規模淨值由2023年的3.9兆成長至6.4兆台幣，年增64%。

富邦證券造市部位亦呈現爆發性成長，自2022年約25億台幣，至目前約100億台幣，三年間成長4倍，展現強勁實力。

面對ETF產品日益多樣化、追蹤指標橫跨資產類別與國家地區，富邦證券將持續強化避險策略與工具應用，提升交易效率與風險控管能力，迎接主動型ETF等新型態產品挑戰。

展望未來，富邦證券將持續提升造市與避險能力，朝台灣ETF造市第一品牌的目標前進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。