「小台積」ETF 0052分割將一拆七 11月18日為最後交易日

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低，並提醒11月19日至25日期間暫停交易。分割不影響持有資產總值，分割後價格於11月25日公告，結果通知書則於12月8日寄發。

0052近期股價在250元上下，一拆七分割後，不用4萬元就能買進一張0052，價格更親民，交易門檻降低，流動性更高，有望鼓勵更多投資人定期定額買進。

事實上，在9月25日以書面方式召開受益人會議，最終以贊成率達98.78% 高票通過分割案，將以「一拆七」方式進行分割後，0052人氣便持續升溫，根據台灣證券交易所最新公布的2025年10月「ETF定期定額交易戶數統計排行」資料顯示，富邦科技0052ETF躍升至前20名之列，顯示在AI、高速運算、半導體、雲端科技等科技產業結構性成長動能帶動下，國內投資人對科技類ETF的長期布局意願明顯提升。

近期台、美科技指數持續展現韌性，加上AI伺服器供應鏈及相關晶片製造商營收與資本支出展望強勁，可望將吸引投資人透過定期定額方式進場掌握長線科技成長趨勢。

0052 ETF 11月19日至25日暫停交易，11月25日將公告分割價格及單位數，11月26日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。並將於12月8日寄發分割結果通知書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。