大盤膠著震盪 台股 ETF 高息型有出息 近一周這檔漲幅居冠

近日大盤表現高檔震盪，28,000點關卡來回游走，近一周大盤表現膠著僅上漲0.01%，不過觀察近一周包含槓反的76檔台股ETF表現，共有20檔打敗大盤，其中日成交量萬張以上，呈現量價齊揚的台股ETF，都不是台股二正ETF，表現最佳的是群益台灣精選高息ETF（00919）上漲0.79%。整體來看，前十名中有5檔是高息型ETF，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性。

據了解，00919在13日早盤以21.7元開出後，隨即穩定上揚完成盤中填息，讓參與第10次填息的投資人息利雙收。市場法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發1萬現金， 00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續10季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

謝明志指出，此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。