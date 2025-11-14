快訊

大盤膠著震盪 台股 ETF 高息型有出息 近一周這檔漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一周量價齊揚的台股ETF前十名。（資料來源：CMONEY、2025/11/13）
近一周量價齊揚的台股ETF前十名。（資料來源：CMONEY、2025/11/13）

近日大盤表現高檔震盪，28,000點關卡來回游走，近一周大盤表現膠著僅上漲0.01%，不過觀察近一周包含槓反的76檔台股ETF表現，共有20檔打敗大盤，其中日成交量萬張以上，呈現量價齊揚的台股ETF，都不是台股二正ETF，表現最佳的是群益台灣精選高息ETF（00919）上漲0.79%。整體來看，前十名中有5檔是高息型ETF，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性。

據了解，00919在13日早盤以21.7元開出後，隨即穩定上揚完成盤中填息，讓參與第10次填息的投資人息利雙收。市場法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發1萬現金， 00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續10季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

謝明志指出，此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股
相關新聞

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

主動式ETF在今年強勢崛起，不少產品上市後表現爆量超車大盤，讓原PO開始思考是否該把高股息ETF部位移到0050與主動式ETF上，並點名00980A、00982A兩檔配息、漲幅都亮眼。「主動式能否取代

00919終於填息！這次靠「89％股利」…達人：高股息ETF回到該有的樣子

雖然00919這次填息後，還有前面幾次的除息缺口要填，還得慢慢努力，但這次歷時30幾天後的填息，還是給人增添了一些信心。 比較特別的是，00919過往配息的組成，都是「高比例的資本利得或是高比例

00878重回王座？第4季配息0.4 杉本推估「可穩配2-3季」：現在股價算合理

台股高股息ETF熱度持續攀升，其中人氣產品「國泰永續高股息」（00878）公布今年第四季每股配發0.4元現金股利，引起市場關注後續配息能力。財經YTR杉本分析，從收益平準金、資本利得與未實現損益來看，00878仍有能力在未來2～3季維持穩定配息。以現行股價估算，年化殖利率仍上看7%以上。

00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

繼00919在11/13趕上填息列車後，配息、除息、入息都在同一月份的高股息死亡之組，都已經完成填息囉；恭喜那些將高股息納入投資配置的投資人。 4檔高股息ETF在近幾季都採取了縮息政策，讓配息率

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發T...

「小台積」ETF 0052分割將一拆七 11月18日為最後交易日

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易...

