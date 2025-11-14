快訊

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
觀察00980A、00982A本季漲勢強、配息高達約9%，引發「主動式ETF能否取代高股息」討論；網友分成兩派，一方看好績效爆發力，一方提醒長期穩定度仍是關鍵。中央社
觀察00980A、00982A本季漲勢強、配息高達約9%，引發「主動式ETF能否取代高股息」討論；網友分成兩派，一方看好績效爆發力，一方提醒長期穩定度仍是關鍵。中央社

主動式ETF在今年強勢崛起，不少產品上市後表現爆量超車大盤，讓原PO開始思考是否該把高股息ETF部位移到0050與主動式ETF上，並點名00980A、00982A兩檔配息、漲幅都亮眼。「主動式能否取代高股息？」成為股板新一輪攻防。

原PO分享，手中持有的高股息ETF今年漲幅大約10%，但主動式ETF00980A與00982A價差接近50%，且這季配息約9%。

原PO觀察兩檔成分差異：

00980A偏向大型權值與主流AI股，前幾大包括台積電、鴻海、台達電與緯穎、奇鋐等，波動相對穩定，8月最大回檔僅-4.5%。

00982A持股較分散，包含小市值與投機性題材，漲時強勢、跌時也痛，8月最大回檔-6.2%。

原PO目前傾向以0050＋00980A為主，部分搭00982A，同時詢問主動式ETF是否要參考投信自家基金績效。

不少網友給予肯定「00980A比較穩」、「主動式適合衛星配置」、「看經理人最準」、「這盤勢選積極的比較對味」、「基金漲幅常能抵掉內扣」。也有人直言：「主動式ETF這波早就取代高股息了」。

另一派則提醒風險「炒一年而已，兩年後能不能配9%才重要」、「第一年都很好配，後面才是考驗」、「主動型一年贏大盤機率30%，15年只剩10%」、「吹什麼就爛什麼」、「最後還是0050笑到最後」。也有人強調：「高股息雖悶，但主動式不一定長期穩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

