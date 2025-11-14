快訊

00919終於填息！這次靠「89％股利」…達人：高股息ETF回到該有的樣子

聯合新聞網／ 張紫凌
00919本次填息花了30多天，且配息組成以 89% 股利（54C）為主，回到高股息ETF本質，也讓長期投資人信心增加。（本報系資料庫）
雖然00919這次填息後，還有前面幾次的除息缺口要填，還得慢慢努力，但這次歷時30幾天後的填息，還是給人增添了一些信心。

比較特別的是，00919過往配息的組成，都是「高比例的資本利得或是高比例的收益平準金」，而這次則是有89%比重的股利所得54C...

雖然，54C需要繳稅或是補充保費，但高股息ETF利用成分股的股利來配息，反而才是回歸到高股息ETF的意義，不然一直領資本利得和收益平準金配出的股息，其實乾脆就還是選市值型ETF就好了。

當然這個議題又能長篇大論的討論，但這邊強調的是，選擇高股息ETF就要認清它應該幫我們完成的任務，而不是買了它反而責怪它為什麼漲勢不如市值型ETF，對吧？

00919的選股邏輯 是從市值前300大中，篩選出獲利穩定、流動性高、股利率佳的公司，再透過分散與權重上限調整來降低集中風險。

這樣的選股機制看起來是合理的，我們要做的就是盡量避免在股市歷史高點投入太高資金的比例，只有合理的長期投入或是找適合的時機點慢慢投入，才能避免讓成本都集中在高點而能安心地等待填息。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 填息 季配息
0056入息通知到！真星華把「健保補充費」當慈善捐款：越繳越心安

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

00878重回王座？第4季配息0.4 杉本推估「可穩配2-3季」：現在股價算合理

美要求台投資數千億美元！網轟金額誇張：不如吃20％關稅

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

主動式ETF在今年強勢崛起，不少產品上市後表現爆量超車大盤，讓原PO開始思考是否該把高股息ETF部位移到0050與主動式ETF上，並點名00980A、00982A兩檔配息、漲幅都亮眼。「主動式能否取代

00878重回王座？第4季配息0.4 杉本推估「可穩配2-3季」：現在股價算合理

台股高股息ETF熱度持續攀升，其中人氣產品「國泰永續高股息」（00878）公布今年第四季每股配發0.4元現金股利，引起市場關注後續配息能力。財經YTR杉本分析，從收益平準金、資本利得與未實現損益來看，00878仍有能力在未來2～3季維持穩定配息。以現行股價估算，年化殖利率仍上看7%以上。

00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

繼00919在11/13趕上填息列車後，配息、除息、入息都在同一月份的高股息死亡之組，都已經完成填息囉；恭喜那些將高股息納入投資配置的投資人。 4檔高股息ETF在近幾季都採取了縮息政策，讓配息率

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳 ETF 造市券商」肯定

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於2025年頒發T...

「小台積」ETF 0052分割將一拆七 11月18日為最後交易日

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易...

