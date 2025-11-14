00919終於填息！這次靠「89％股利」…達人：高股息ETF回到該有的樣子

雖然00919這次填息後，還有前面幾次的除息缺口要填，還得慢慢努力，但這次歷時30幾天後的填息，還是給人增添了一些信心。

比較特別的是，00919過往配息的組成，都是「高比例的資本利得或是高比例的收益平準金」，而這次則是有89%比重的股利所得54C...

雖然，54C需要繳稅或是補充保費，但高股息ETF利用成分股的股利來配息，反而才是回歸到高股息ETF的意義，不然一直領資本利得和收益平準金配出的股息，其實乾脆就還是選市值型ETF就好了。

當然這個議題又能長篇大論的討論，但這邊強調的是，選擇高股息ETF就要認清它應該幫我們完成的任務，而不是買了它反而責怪它為什麼漲勢不如市值型ETF，對吧？

00919的選股邏輯 是從市值前300大中，篩選出獲利穩定、流動性高、股利率佳的公司，再透過分散與權重上限調整來降低集中風險。

這樣的選股機制看起來是合理的，我們要做的就是盡量避免在股市歷史高點投入太高資金的比例，只有合理的長期投入或是找適合的時機點慢慢投入，才能避免讓成本都集中在高點而能安心地等待填息。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。