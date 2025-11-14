00878重回王座？第4季配息0.4 杉本推估「可穩配2-3季」：現在股價算合理

快訊

杉本來了
00878第四季配息0.4元。台股示意圖／中央社
00878第四季配息0.4元。台股示意圖／中央社

台股高股息ETF熱度持續攀升，其中人氣產品「國泰永續高股息」（00878）公布今年第四季每股配發0.4元現金股利，引起市場關注後續配息能力。財經YTR杉本分析，從收益平準金、資本利得與未實現損益來看，00878仍有能力在未來2～3季維持穩定配息。以現行股價估算，年化殖利率仍上看7%以上。

00878五年衝至4500億規模 168萬股民最關注配息穩不穩

00878自2020年掛牌後，以季配息與永續高股息策略吸引大量投資人，目前規模已突破4,500億元、收益人數達168萬人，是台股第二大高股息ETF。

杉本指出，00878採用「台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，成分股以金融、電腦周邊為主，前五大包含國泰金、中信金及聯電等，平均殖利率約4.88%。

近六季總報酬率約9% 高配息彌補資本利得疲弱

根據資料整理，自2024年第1季至2025年第3季期間，00878資本利得為-6.4%，但靠配息報酬率達15.35%，最終總報酬達8.95%。杉本認為，雖然資本利得表現不若科技ETF強勢，但若綜合計算配息，報酬仍屬不錯，甚至優於不少個股。

可動用配息金額約0.82元 未來至少可穩配兩季

杉本分析00878的淨值結構，包括：基本面額15元、收益平準金0.74元、資本損益平準金6.02元、總淨值為21.76元。

在可用於配息的部分，股利利息收入約0.22元；已實現資本利得約0.6元，合計可動用金額為0.82元。

他推估：若每季配0.25元，約可穩配3季；若每季配0.4元，至少可再穩配2季。

且因00878每年進行兩次換股，只要適度實現資本利得，股息池仍有機會補強，2026 Q1配息甚至可能落在0.4～0.45元。

殖利率逾7%仍有吸引力

以目前股價約21.7元估算，若每季維持0.44元配息，年化殖利率可達8.1%；即便以0.4元計算，也仍有7%以上。

杉本提出00878的股價區間：

便宜價：16.6 元

合理價：20.2 元

昂貴價：24 元以上

目前股價介於「合理—偏昂貴」區間，建議投資人可依各自資產配置策略分批布局。

杉本表示，季配息ETF因檢視周期短，維持穩定配息的難度本來就高於半年配ETF。

然而，00878拥有大量未實現資本利得，且淨值持續推升，未來仍具配息能力。「只要配息有實力，股價自然會跟著淨值走」，他提醒，投資人不應只看單季配息，而需以總報酬與成分股體質作為長期評估的依據。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息
00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

繼00919在11/13趕上填息列車後，配息、除息、入息都在同一月份的高股息死亡之組，都已經完成填息囉；恭喜那些將高股息納入投資配置的投資人。 4檔高股息ETF在近幾季都採取了縮息政策，讓配息率

主動式台股ETF 犀利

台股創高後高檔震盪，今年以來漲幅仍逾兩成。觀察台股主被動各類型基金表現，主動式台股ETF以平均上漲46%居冠，超越台股正...

能源轉型概念ETF 帶勁

AI熱潮不僅點燃算力競賽，也引爆電力與資金雙主題行情。法人表示，隨著資料中心用電需求暴增，綠能、儲能及電動車概念全面走強...

00878實際配息出爐！維持0.4元 最後買進日在11月17日

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾一成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信...

下跌的時候該買什麼股票？璇依：「兩種ETF」反而更要用力買

市場波動加劇，不少投資人再度陷入恐慌。財經主持人詹璇依在節目中談到，修正時期反而是投資人該思考「買什麼」的時刻。 她在影片中以輕鬆語氣回應提問：「對，好像開始波動加劇了對不對？但很棒，你這次問我

