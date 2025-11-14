快訊

00919趕上列車…高股息死亡之組皆完成填息！棒棒：回歸正常殖利率日常

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00919追上填息列車後，4檔高股息ETF都完成填息。縮息後回到正常殖利率，今年高股息失色、市值型與主動式當主角，但投資沒有「最強組合」，只有最適合自己的步調。中央社
00919追上填息列車後，4檔高股息ETF都完成填息。縮息後回到正常殖利率，今年高股息失色、市值型與主動式當主角，但投資沒有「最強組合」，只有最適合自己的步調。中央社

繼00919在11/13趕上填息列車後，配息、除息、入息都在同一月份的高股息死亡之組，都已經完成填息囉；恭喜那些將高股息納入投資配置的投資人。

4檔高股息ETF在近幾季都採取了縮息政策，讓配息率貼近指數水準，也讓暴力配息的年代逐漸消失，回歸到高股息正常殖利率的日常。

曾經火紅一時的高股息，在今年因表現不佳跌落神壇，取而代之的是市值型、主動式及美股ETF，有人還選擇出清轉換掉了

無論如何...

沒有任何一種配置是絕對的配置，會隨著價值觀、經歷及苦難遭遇而有所改變，最終心安理得有賺錢最重要。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30 季配息
