主動式台股ETF 犀利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股創高後高檔震盪，今年以來漲幅仍逾兩成。觀察台股主被動各類型基金表現，主動式台股ETF以平均上漲46%居冠，超越台股正二ETF的43.2%。其他依序為中概型42.2%、科技型39.4%、中小型34.3%、一般股票型33.1%，平均績效都逾三成。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，台股在創新高後，近期處於高檔震盪，展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，只是重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。

科技類股仍為投資主流，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢。四大雲端服務供應商（CSP）與主權基金的資本支出，對於AI伺服器需求仍持續增長。加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示， 觀察降息預期帶來資金寬鬆環境，以及AI產業革命帶來獲利成長等面向，目前推升台股為資金行情與基本面兩者並存，但也因股市不斷登高而拉高選股難度，此際更要找基本面有撐、市場尚未完全反映、評價合理的標的。

群益投信分析，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，台股第4季最重要觀察關鍵，還是看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。操作上建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現，可從業績展望佳、明年具題材性的個股擇優布局。

電子族群方面看好半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，往AI應用以及提高生產力族群布局；傳產方面可關注生技、消費及運動裝備創新產業表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主動式台股ETF 犀利

