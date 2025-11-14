能源轉型概念ETF 帶勁

AI熱潮不僅點燃算力競賽，也引爆電力與資金雙主題行情。法人表示，隨著資料中心用電需求暴增，綠能、儲能及電動車概念全面走強，成為第4季以來ETF績效領漲主軸，市場資金正從科技延伸至能源轉型新風口。

觀察全球股票型ETF第4季以來的績效表現，前五強中有四檔與能源轉型題材相關，包括FT潔淨能源、富邦ESG綠色電力、中信電池及儲能、國泰智能電動車等，漲幅皆逾13%，成為本季以來閃亮的焦點族群之一。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄表示，根據國際能源研究資料，全球資料中心的電力需求將因AI算力推升而大幅成長，預估未來十年成長幅度達175%，電力使用占比將由目前約4%提升至11%。這顯示「算力成長＝電力需求成長」已成為明確趨勢。

洪珮甄強調，綠電並非短期題材，而是由AI資料中心耗電需求、企業永續承諾、能源自主與政策推動等多重因素支撐的長期結構性成長趨勢。

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈表示，AI浪潮席捲全球，10月AI基礎設施的融資需求大幅攀升，根據美國銀行數據顯示，Meta、甲骨文等的投資級債券市場供應總計達750億美元，此金額還不包括由銀行組合的甲骨文與超大規模資料中心營運商Vantage相關的380億美元貸款，由於短線增加發債量明顯超過過去平均值，因而出現信用利差出現落底反彈的跡象。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金張世民補充，隨著AI需求持續增加，各大科技巨頭無不投入大量的資本支出因應，眼見針對AI所需的龐大資本支出，除了少數營運現金豐厚的科技巨頭外，多數企業在扣除股利與股票購回後的營運現金無法完全支應，因此可預見後續需要仰賴舉債操。

展望2026年，張世民分析，從基本面來看AI相關企業營運仍相對穩健，各信用評級券次受到上調的金額仍持續增加。

