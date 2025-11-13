快訊

00878實際配息出爐！維持0.4元 最後買進日在11月17日

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰永續高股息（00878）即將除息受到市場矚目。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
國泰永續高股息（00878）即將除息受到市場矚目。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾一成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信表示，第4季向來是傳統旺季，由於前十月營收已達去年全年九成，預期全年表現有望再創歷史新高，在市場熱度延續之際，國泰永續高股息（00878）即將除息受到市場矚目，13日公告第二階段配息金額，除息日訂於11月18日，除息前最後申購日為11月17日，受益人數回流。

00878於13日公布每受益權單位的實際配息金額為0.4元，若以收盤價21.41元計算，單次配息率為1.87%，今年的配息率為8.14%；以本次的配息組成來看，股利所得占比為48.48%、已實現資本利得占比為51.52%。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，最新一季美股財報顯示，AI運算需求至明年仍供不應求，推估資通訊與視聽產品出口維持高檔，加上AI帶動記憶體需求，及新一代iPhone17銷量優於預期，電子零組件拉貨潮可望延續至年底。

台灣方面，財政部預估十月出口可達528~549億美元之間，年增率估高達28%至33%，寫下連24紅，AI強勁需求有效抵銷傳產疲弱，整體出口保持高成長；而主計總處概估台灣第3季GDP年增率達7.64%，遠超預期，中經院則預估全年經濟成長率達5.45%，顯示出口動能成為經濟主軸，為台股後市提供支撐。

江宇騰進一步分析，AI趨勢不變，企業獲利有望持續成長，為股價表現創造機會。同時，金融市場表現亮眼，金控獲利大爆發，13家金控十月合計大賺737.56億元，較去年同期成長378.1億元，年增率超過105%，累計前十月稅後純益達5,065億元。上市櫃企業營收與金融獲利雙雙創高，顯示市場基本面強勁，第4季傳統旺季加上資金回流，將持續推升台股投資熱度，吸引長期資金進駐。

國泰永續高股息成分股涵蓋台股核心產業，其中AI及Apple相關供應鏈比重達五成，如光寶科（2301）、華碩（2357）、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯創（3231）等；金融股則約三成，包括金融龍頭國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等，形成科技與金融雙引擎，兼具產業成長與資金動能。

江宇騰表示，AI需求延續、出口暢旺，加上金融市場獲利強勁，台股基本面支撐力道充足，企業獲利結構改善，長期趨勢明確，00878透過產業分散降低單一風險，結合收益與成長，投資人可以透過定期定額或逢低加碼的方式，掌握市場長期成長的潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息
