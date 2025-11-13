台股新高行情投資攻略 復華：市值前150大選股勝率佳

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，展望後市布局，復華投信表示，AI仍是高速成長市場，台灣供應鏈充滿商機，建議可從市值前150大選股，透過主動選股與汰弱留強，兼顧報酬潛力並掌握台股未來50新霸主投資機會。

CMoney統計至2025年9月30日，自2011年以來，每3年各市值股票還原權息後累積報酬率顯示，市值前150大股票報酬平均值多高於市值前300大及前50大；若進一步從前51~150大股票選股，其報酬率平均值亦多優於其他兩者，其中，2023年至今累積平均報酬率達75.6%，優於前50大、前151~300大的50.9%、47.7%。

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，主要在於AI時代創造受惠新股票，台灣本土隱形冠軍透過AI供應鏈躍居全球領導廠商，進一步帶動企業營收及股價表現，並使台股前50大公司出現變動，也進一步提供台股布局兼具較大市值、報酬潛力、流動性並有機會進入前50大的個股投資機會。

為此，復華投信為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，推出主動式台股ETF-主動復華未來50，透過聚焦個股長期基本面，並從勝率更好的市值前150大股票中主動選股，挖掘台股未來50新霸主，預計於12月3日至5日繳款募集。

台股11月以來出現高檔震盪，展望台股後市，呂宏宇認為，短線雖有基期偏高疑慮，但鑒於美國進入降息循環、整體企業獲利上修，行情修正反而提供逢低布局進場點，建議可偏多操作，並跟隨最大成長趨勢走，聚焦成長性及產業能見度較佳的AI供應鏈，可關注先進封測、ODM、散熱、PCB、電源、機構、高速傳輸等，以及因AI發展迎轉機題材的記憶體產業。

近年台股各市值股票還原權息後累積報酬率表現。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。