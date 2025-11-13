下跌的時候該買什麼股票？璇依：「兩種ETF」反而更要用力買

市場波動加劇，不少投資人再度陷入恐慌。財經主持人詹璇依在節目中談到，修正時期反而是投資人該思考「買什麼」的時刻。

她在影片中以輕鬆語氣回應提問：「對，好像開始波動加劇了對不對？但很棒，你這次問我是要買什麼，而不是要賣什麼，恭喜你已經踏出投資成功的第一步了。」

詹璇依強調，市場修正期間最重要的關鍵，就是要知道自己該在「什麼標的」上單筆加碼。

她提出兩項明確建議：

買下大盤的ETF，無腦買、單筆加碼絕對不會錯

若投資人和她一樣偏好科技類股，也能採取另一種配置方向：

第二個：如果你很重倉科技、熱愛科技

就去找百分之百持有科技、尤其是AI權值股的ETF，不管台股、美股都可以

她解釋，修正時期通常是好公司短暫遇到逆風，正是長線投資人「打折買進」的最佳時機：

「這時候就是好公司遇到倒楣事情，你用打折價格去買它。超市大特價時要趕快撿便宜。」

詹璇依提醒，當下敢於在修正期間合理布局，未來的自己一定會慶幸：「敢在這時候加碼，未來的你一定會謝謝自己喔。」

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。