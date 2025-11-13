0052「小台積電」拆分正中長輩心頭好？達人笑：媽媽感覺會心動下單

最近我媽突然跟我說：「要不要一起買0052？聽說要拆分變便宜，一張才三萬多！」我心想，嗯……這八成又是阿姨群組的投資速報。果不其然，小阿姨也是信心滿滿地說：「這隻變便宜，可以買啦！」

於是我媽打電話來問我：「那0052是在做什麼的啊？」

我很簡單的解釋：「0052是富邦科技ETF，主要投資台灣的科技公司，被稱作『小台積電』」。

結果她眼睛一亮：「那好啊！台積電太貴買不起，買這個就對了！」

我又補一句：「裡面還有聯發科、鴻海、廣達喔，不是只有台積電」。

她想了想，又問：「那跟0050有什麼不一樣？」

我盡量簡單的說明：「0050還有金融股、食品股、航運股之類，0052是科技股為主，波動可能會比較大」。

講完這段，她大概只聽進「小台積電」那句吧，畢竟對長輩來說，「便宜、科技、有台積電」這三個關鍵字就夠了。

老實說，我不確定她最後會不會真的下單，但我隱約感覺，只要阿姨群組再一催，她八成會邊泡茶邊開APP按下「買進」。

◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。