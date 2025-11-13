快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

0052「小台積電」拆分正中長輩心頭好？達人笑：媽媽感覺會心動下單

聯合新聞網／ 倆男慢富生活
0052將進行「一拆七」分割。台股示意圖／中央社
0052將進行「一拆七」分割。台股示意圖／中央社

最近我媽突然跟我說：「要不要一起買0052？聽說要拆分變便宜，一張才三萬多！」我心想，嗯……這八成又是阿姨群組的投資速報。果不其然，小阿姨也是信心滿滿地說：「這隻變便宜，可以買啦！」

於是我媽打電話來問我：「那0052是在做什麼的啊？」

我很簡單的解釋：「0052是富邦科技ETF，主要投資台灣的科技公司，被稱作『小台積電』」。

結果她眼睛一亮：「那好啊！台積電太貴買不起，買這個就對了！」

我又補一句：「裡面還有聯發科、鴻海、廣達喔，不是只有台積電」。

她想了想，又問：「那跟0050有什麼不一樣？」

我盡量簡單的說明：「0050還有金融股、食品股、航運股之類，0052是科技股為主，波動可能會比較大」。

講完這段，她大概只聽進「小台積電」那句吧，畢竟對長輩來說，「便宜、科技、有台積電」這三個關鍵字就夠了。

老實說，我不確定她最後會不會真的下單，但我隱約感覺，只要阿姨群組再一催，她八成會邊泡茶邊開APP按下「買進」。

◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0052富邦科技 2330台積電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

下跌的時候該買什麼股票？璇依：「兩種ETF」反而更要用力買

市場波動加劇，不少投資人再度陷入恐慌。財經主持人詹璇依在節目中談到，修正時期反而是投資人該思考「買什麼」的時刻。 她在影片中以輕鬆語氣回應提問：「對，好像開始波動加劇了對不對？但很棒，你這次問我

0052「小台積電」拆分正中長輩心頭好？達人笑：媽媽感覺會心動下單

最近我媽突然跟我說：「要不要一起買0052？聽說要拆分變便宜，一張才三萬多！」我心想，嗯……這八成又是阿姨群組的投資速報。果不其然，小阿姨也是信心滿滿地說：「這隻變便宜，可以買啦！」 於是我媽打電話來問我：「那0052是在做什麼的啊？」我很簡單的解釋：「0052是富邦科技ETF，主要投資台灣的科技公司，被稱作『小台積電』」，結果她眼睛一亮：「那好啊！台積電太貴買不起，買這個就對了！」

00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾1成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信表示，第四季向來是傳統旺季，由於前十月營收已達去年全年9成，預期全年表現有望再創

美版0050「009811、009813」買誰？專家剖析7差異：兩檔都抱達成月配

台灣投資人對美股 ETF 熱度持續攀升，近期追蹤美國「前50大公司」的兩檔ETF「統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）」上市後更成為理財圈討論焦點。兩檔商品定位相近、費用相似，被不少投資人形容像「雙胞胎 ETF」。究竟它們有什麼不同？又該怎麼挑？理財專家整理七大重點，帶你一次看懂。

0050成國民ETF前也曾乏人問津！股怪教授：當年「買大盤」聽起來一點也不性感

0050從乏人問津變成國民ETF 2003年的某個春天，台灣的金融市場正醞釀一場悄然的革命。當時的主角不是哪一位基金操盤大師，也不是哪檔炒翻天的熱門股票，而是一個沒什麼人懂的全新商品—ETF。

0056入息通知到！真星華把「健保補充費」當慈善捐款：越繳越心安

＊原文發文時間為11月12日 0056第一次配息：補充健保費視為慈善捐款 0056存股馬拉松自2025年10月15日擬定計畫、20日鳴槍起跑，至今跑過4周。期間參加10月23日除息，股息通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。