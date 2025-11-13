00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

最近我媽突然跟我說：「要不要一起買0052？聽說要拆分變便宜，一張才三萬多！」我心想，嗯……這八成又是阿姨群組的投資速報。果不其然，小阿姨也是信心滿滿地說：「這隻變便宜，可以買啦！」 於是我媽打電話來問我：「那0052是在做什麼的啊？」我很簡單的解釋：「0052是富邦科技ETF，主要投資台灣的科技公司，被稱作『小台積電』」，結果她眼睛一亮：「那好啊！台積電太貴買不起，買這個就對了！」

2025-11-13 15:21