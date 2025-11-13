美版0050「009811、009813」買誰？專家剖析7差異：兩檔都抱達成月配

台灣投資人對美股 ETF 熱度持續攀升，近期追蹤美國「前50大公司」的兩檔ETF統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）上市後更成為理財圈討論焦點。兩檔商品定位相近、費用相似，被不少投資人形容像「雙胞胎 ETF」。究竟它們有什麼不同？又該怎麼挑？理財專家整理七大重點，帶你一次看懂。

兩檔ETF基本資料接近 皆主打美國最強50大企業

009811與009813都以「美國市值前50大公司」為訴求，並同為指數股票型ETF，發行價皆為10元。

009811上市時間較早，於2025年7月掛牌；009813則在2025年10月上市，屬於較新的產品。兩檔目前規模皆落在47億元左右，屬於人氣穩定的美股ETF。

追蹤指數不同：藍籌50 vs. 標普500前50

兩檔最重要的差別在於「追蹤邏輯」。009811追蹤「紐約證券交易所美國50指數」，核心概念是「美國藍籌股」，強調成熟產業、穩健獲利與高流動性。

009813則從「標普500」中挑出前50大，採「流通市值加權」，科技巨頭影響力更顯著。兩檔雖都鎖定美國頂尖企業，但選股池大小及權重邏輯明顯不同。

配息時間差異：009813較早領息、有利喜歡現金流的投資人

兩檔皆採「收益平準金＋半年配息」制度，但評價時間不同。

009811 於每年 3 月、9 月評價；009813 則於 6 月、12 月評價。

值得注意的是，009813上市較晚，卻因評價日在12月31日，因此「第一筆配息領得到的時間比009811更早」。若投資人重視配息節奏，009813相對更快享有現金流。

費用率幾乎一樣 市場熱度也不分軒輊

經理費部分，兩者皆為0.35%；保管費約0.12%，差異甚微。收益人數方面，009811目前約3萬人，009813上市不久也已累積1.7萬人。

若考量上市時間差距，兩者熱度可說伯仲之間，顯示投資人對美國大型企業ETF的接受度相當高。

成分股差異呈現投資風格不同：價值偏多 vs. 科技權重較高

009811以藍籌概念為主，成分股更強調「穩健、成熟、市值龐大」的公司，第十大全資為 JP Morgan，金融權重較高。

009813則與標普500連動，科技股影響力更強，第十大成分股為巴菲特的 Berkshire Hathaway，顯示其更偏向科技成長與大型權值股。整體來看，009813的科技比重高於009811，波動也可能略高。

本土 vs. 全球資產管理品牌 投資人可依偏好選擇

009811由本土投信統一投信發行；009813則由全球最大資產管理公司之一的貝萊德（BlackRock）推出。

一些投資人偏好支持台灣在地團隊；也有人認為外商資產管理經驗更雄厚。兩檔ETF在品牌屬性上風格明顯，可依投資人心理偏好決定。

只有一筆預算怎麼選？

若手上只有一筆資金，財經雪倫建議：

喜歡價值股、傳產權重高 → 009811／支持台灣投信 → 009811 偏好科技成長、FAANG權重高 → 009813／偏好全球外商品牌 → 009813

若兩檔都喜歡，也可以「各買一半」，因為兩檔配息時間錯開，等同一年可領四次息，更符合「月月有現金」的收息節奏。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。