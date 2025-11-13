AI 驅動中國新質生產力 永豐投信：布局產業升級主軸

0050從乏人問津變成國民ETF 2003年的某個春天，台灣的金融市場正醞釀一場悄然的革命。當時的主角不是哪一位基金操盤大師，也不是哪檔炒翻天的熱門股票，而是一個沒什麼人懂的全新商品—ETF。

2025-11-13 13:32