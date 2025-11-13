AI 驅動中國新質生產力 永豐投信：布局產業升級主軸
中國正處於科技發展的關鍵轉型期。依據第二十屆中央委員會第四次全體會議公報主軸，中國政府明確提出「以科技自立自強推動新質生產力」，將人工智慧、量子科技、6G通訊等前沿領域列為國家發展核心動能。隨著數位經濟快速崛起，科技創新成為產業升級主引擎，政策與資金齊力推動新一輪成長週期啟動。市場普遍預期，未來中國科技產業將在政策扶持與市場需求驅動下，開啟長期成長新局。
永豐中國科技50大ETF（00887）研究團隊表示，00887聚焦中國具國際競爭力的科技龍頭企業，掌握AI、高速光通訊與自主晶片等戰略性產業鏈。而第一大成分股中際旭創為高速光通信模組領先者之一，支援AI算力與雲端資料中心高速互聯，隨著AI伺服器需求爆發，該公司積極擴充產能、深化全球市場布局，成為推動AI基礎建設的關鍵角色。另一成分股寒武紀則專注於人工智慧處理器研發，是中國自主AI晶片的龍頭企業，具備國際競爭力。隨著國產化替代加速與AI應用普及，寒武紀有望受惠政策紅利與市場成長動能，助推中國科技自主化進程。
展望後市，中國科技股具備三大結構性優勢。首先，政策面持續加碼。政府持續推動「科技強國」與「新質生產力」戰略，並透過財政與貨幣政策寬鬆、產業基金投資及稅收優惠等措施，引導資金流向創新科技與高端製造領域。
其次，企業獲利成長動能強勁。法人機構最新報告指出，AI浪潮已改變中國企業的盈利格局，預計科技產業獲利增長有望加速至低雙位數水準。再者，估值水準仍具吸引力，正處歷史低檔區間，隨著市場情緒改善與資金回流，估值重估潛力可期。
