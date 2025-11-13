快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

AI 驅動中國新質生產力 永豐投信：布局產業升級主軸

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

中國正處於科技發展的關鍵轉型期。依據第二十屆中央委員會第四次全體會議公報主軸，中國政府明確提出「以科技自立自強推動新質生產力」，將人工智慧、量子科技、6G通訊等前沿領域列為國家發展核心動能。隨著數位經濟快速崛起，科技創新成為產業升級主引擎，政策與資金齊力推動新一輪成長週期啟動。市場普遍預期，未來中國科技產業將在政策扶持與市場需求驅動下，開啟長期成長新局。

永豐中國科技50大ETF（00887）研究團隊表示，00887聚焦中國具國際競爭力的科技龍頭企業，掌握AI、高速光通訊與自主晶片等戰略性產業鏈。而第一大成分股中際旭創為高速光通信模組領先者之一，支援AI算力與雲端資料中心高速互聯，隨著AI伺服器需求爆發，該公司積極擴充產能、深化全球市場布局，成為推動AI基礎建設的關鍵角色。另一成分股寒武紀則專注於人工智慧處理器研發，是中國自主AI晶片的龍頭企業，具備國際競爭力。隨著國產化替代加速與AI應用普及，寒武紀有望受惠政策紅利與市場成長動能，助推中國科技自主化進程。

展望後市，中國科技股具備三大結構性優勢。首先，政策面持續加碼。政府持續推動「科技強國」與「新質生產力」戰略，並透過財政與貨幣政策寬鬆、產業基金投資及稅收優惠等措施，引導資金流向創新科技與高端製造領域。

其次，企業獲利成長動能強勁。法人機構最新報告指出，AI浪潮已改變中國企業的盈利格局，預計科技產業獲利增長有望加速至低雙位數水準。再者，估值水準仍具吸引力，正處歷史低檔區間，隨著市場情緒改善與資金回流，估值重估潛力可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

23歲男假冒建商董事之子 靠假投資、販售AI晶片得手逾5600萬

全球科技爭霸：解碼荷、德、美三國前沿產業戰略與機遇 | VIP洞察周報

傳陸官方下指導棋 中芯晶片產能分配 優先給國家隊

量子覺知手札／高效運用時間

相關新聞

美版0050「009811、009813」買誰？專家剖析7差異：兩檔都抱達成月配

台灣投資人對美股 ETF 熱度持續攀升，近期追蹤美國「前50大公司」的兩檔ETF「統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）」上市後更成為理財圈討論焦點。兩檔商品定位相近、費用相似，被不少投資人形容像「雙胞胎 ETF」。究竟它們有什麼不同？又該怎麼挑？理財專家整理七大重點，帶你一次看懂。

0050成國民ETF前也曾乏人問津！股怪教授：當年「買大盤」聽起來一點也不性感

0050從乏人問津變成國民ETF 2003年的某個春天，台灣的金融市場正醞釀一場悄然的革命。當時的主角不是哪一位基金操盤大師，也不是哪檔炒翻天的熱門股票，而是一個沒什麼人懂的全新商品—ETF。

0056入息通知到！真星華把「健保補充費」當慈善捐款：越繳越心安

＊原文發文時間為11月12日 0056第一次配息：補充健保費視為慈善捐款 0056存股馬拉松自2025年10月15日擬定計畫、20日鳴槍起跑，至今跑過4周。期間參加10月23日除息，股息通

00878穩住配0.4元停止降息…過去這數字時多能迅速填息！知美：尚無停扣必要

＊原影音發布時間為11月6日 財經創作者「知美 Jimmy」近日在影片中解析國泰永續高股息（00878）最新公布的11月配息內容。 他指出，本季配息金額維持在0.4元，「終於停止降息、守住

00922今天早晨跳出入息通知…真的好爽！棒棒：上市以來績效超過100％

今天早晨醒來打開手機，就跳出銀行APP傳來00922入息通知，真的好爽！ 從過去每一次的配息來看，有絕大比例都是資本利得，這也呼應了這檔ETF的定位「賺資本利得」，搭配股息入帳當然也是很棒。

0050推手是誰？闕又上表示該致敬樂活大叔…邏輯投資：部分群體中確實深具影響力

指數投資 曾博恩專訪闕又上老師，闕又上在節目主動提到：「國內如果（投資）0050獲利的人，要對施（昇輝）老師給予一個尊敬與致敬」，此話一出瞬間引發投資圈譁然，因為這似乎將「樂活大叔」推到了「指數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。