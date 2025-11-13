10月定期定額前20名 00830、00981A 漲贏台積電

10月股市話題不斷，不只台積電創新高，新千金股成員又再增加雙鴻、勤誠、智邦等，進一步帶動ETF市場火熱。根據證交所公布的10月ETF定期定額前20名榜單，在10月的漲跌表現，多達19檔均為正報酬。其中國泰費城半導體（00830）、主動統一台股增長（00981A）的股價月漲幅更逼近16%，比10月上漲14.9%的台積電還要亮眼。

今年台股ETF市場吹起主動式ETF浪潮，主動統一台股增長9月首度登上定期定額榜單後，在10月榜單的名次又向前進一名。根據統計，個股定期定額人氣王台積電股價在10月底站上1,500元，單月大漲175元，月漲幅達14.9%；但10月ETF定期定額榜單前20名中，卻有兩檔ETF的漲勢超過台積電，成功吸引長線投資人湧入，定期定額人數大增。

其中主動統一台股增長，10月定期定額人數增加逾16%，股價月漲幅達15.8%；國泰費城半導體，10月定期定額人數增加近7%，股價月漲幅15.9%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。