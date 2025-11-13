0050成國民ETF前也曾乏人問津！股怪教授：當年「買大盤」聽起來一點也不性感

0050從乏人問津變成國民ETF

2003年的某個春天，台灣的金融市場正醞釀一場悄然的革命。當時的主角不是哪一位基金操盤大師，也不是哪檔炒翻天的熱門股票，而是一個沒什麼人懂的全新商品—ETF。

這個商品的名字太長，聽起來又像是什麼金融衍生工具，一般人聽到「ETF」這3個字，眉頭只會輕輕一皺：「這是什麼？」

然而，在寶來證券投資信託股份有限公司（現與元大證券合併為元大寶來證券）內部，卻有一群人，正默默籌備著台灣第一檔真正意義上的ETF。

這家成立於1992年的投信公司，原本就以創新著稱，他們當時的目標，就是仿效美國的SPY（SPDR S&P 500 ETF，SPDR標準普爾500指數ETF）與IVV（iShares Core S&P 500 ETF，iShares 核心標普500指數ETF），打造出一檔能夠完整複製台灣大盤表現的指數型基金。而這個構想，遂成為後來的元大寶來台灣卓越50指數基金，也就是我們所熟知的0050。

在那個還流行叫股票代號4碼的年代，0050這個代號看起來有點奇怪，不是股票、也不像債券。

剛掛牌的時候，沒有人在意。2003年6月30日，0050正式掛牌，掛牌當天的成交量不到500張，募集的規模僅新台幣11.5億元。那是一個對照今天近4,000億元規模、日均成交量數萬張的龐然大物，幾乎難以想像的低調起步。

為什麼沒人感興趣？

那是因為在2003年的台灣，仍是被動式基金和存股觀念尚未流行的時代。當時的基金—寶來精緻基金、富蘭克林華美高科技基金、群益成長基金等，才是投資人熟悉的商品。投資人推崇基金經理人的選股功力，一般大眾也多半透過銀行理專購買基金，從來沒想過有一種投資方式，叫「買整個大盤」。

記得那時，我也去寶來證券應徵過，正值ETF剛推出沒多久。雖然我被錄取了，但他們所主打的，只有一檔ETF。無論你是積極型、保守型，還是穩健型投資人，他們都說這一檔就夠了。更誇張的是，散戶與法人也都適合這一檔。

當時我心裡冒出一個大大的問號：「怎麼可能一個商品能同時滿足這麼多不同需求？這不就像拿同一雙鞋子，硬要所有人都穿上嗎？」我並沒有去報到。

畢竟在那個年代，ETF在台灣真的相當冷門，連證券公司都不知道怎麼銷售，雖然交易方式跟股票一樣，但是還有申購、贖回機制，中間還要靠「造市者」提供流動性。誰知道這是什麼？

而且0050這檔商品，除了價格便宜、分散風險之外，也沒有什麼吸引人的故事。不像某些基金會告訴投資人，他們投資AI（Artificial Intelligence，人工智慧）、挖掘未來成長企業，ETF只是在「買大盤」—這聽起來一點也不性感。

但0050就是這樣，一步步地撐過了沒人關注的寂寞歲月。而這段時間，0050 完成了它最重要的使命：追蹤台灣50指數，穩定複製大盤表現。

如果從2003年投資0050，一路持有到2025年5月27日，總報酬超過867％，換算年化報酬率大約是12.67％。單看價格，從最初約新台幣25元左右起步，到2024年7月16日除權息前，已站上200元大關。

競爭對手一一登場

真正讓市場注意到ETF，是2007年元大證券投資信託股份有限公司推出的高股息型ETF—元大高股息（0056）。這檔標榜穩定配息、殖利率高的ETF，很快吸引了退休族、想領現金流的投資人。

而元大證券的成功，也吸引許多同業相繼加入，2011、2012年，永豐金證券與富邦證券分別推出，永豐臺灣加權（006204）及富邦台灣釆吉50（006208），皆以0050為競爭對手進場。

到了2020年後，國泰永續高股息（00878）加入戰局，強調ESG（Environmental, Social and Governance，環境保護、社會責任與公司治理三大面向的永續發展指標）篩選與高股息結合，加上發行價每股僅新台幣15 元，是當時配息型台股ETF中最低，又是首檔季配息ETF，對比0056當時仍以年配息（2023年5月26日調整為季配息），讓投資人有更自由的資金周轉。

到了2022年、2023年，00919、00929等ETF蜂擁而出，進一步標榜月配息、收益平準金制度，吸引了大批領息族群。至此，ETF已成台灣投資人的必備工具。這是一場規模與注意力大戰，但在這場激烈的競爭中，0050仍穩坐王位。

若將台灣前幾檔主要市值型ETF與0050做個對比（詳見表1-2），0050 的優勢在於「歷史夠長、績效穩定、流動性極佳、追蹤誤差低」，對於想做「核心資產配置」的投資人來說，是再適合不過的選擇。

但0050並不適合所有人。如果我們希望有穩定現金流，每月領息多一份外快，那0056、00878、00919這類高股息ETF更符合需求。對於已經退休或即將退休的人，每月領到一筆像薪水一樣的配息，比看到資產淨值上上下下來得更有安全感。

但如果才30歲、有穩定收入、投資時間能夠拉長，那0050會是我們的好朋友。不需要猜明年哪檔股票最會漲，只需要把錢交給台灣前50大市值的公司，這些公司自會為我們創造價值。這就是ETF最簡單、也最強大的魅力。

而0050，正是這股魅力的最佳代言人。

從沒人理，到成為台灣ETF的領頭羊，它的故事不只是一個金融商品的成長史，更是台灣投資觀念轉變的縮影。從過去迷信經理人選股，到現在相信「整體市場的力量」，0050就像一面鏡子，照出這20多年來，台灣產業的改變。

