0056入息通知到！真星華把「健保補充費」當慈善捐款：越繳越心安

0056第一次配息：補充健保費視為慈善捐款

0056存股馬拉松自2025年10月15日擬定計畫、20日鳴槍起跑，至今跑過4周。期間參加10月23日除息，股息通知書內容如下：

1.持有400單位(以後都簡稱「股」)，每單位配息0.866元，配息347元，扣掉匯費，實際入帳337元 2.其中54C金額156元，未超過2萬元，不用扣繳健保補充保費，但是會列入2026年5月申報綜合所得稅

這次才400股、執行4周而已，就先不做PDCA的檢討與調整，累積到下次2026年2月的股息通知書再一起C、A吧。期望下次檢討時，累計有10張以上。

近日最重要的投資界事件，是10月11日由股神 巴菲特 發表的感恩節公開信，宣布波克夏公司正式交棒。這篇公開信中，最讓我有感的一句話：「當你以上千種方式的任何一種幫助某人，就是在幫助世界。」

50而知天命，理想是這樣，實際上這幾年在做退休準備的時候，我對於未來的日子是迷茫的。等讀到愛瑞克《內在成就》時，感覺找到一個方向。簡單講，內在成就來自於自我實現與幫助他人，是自我價值與滿足的來源，自己就是一道光，可以照耀世界。

之後，「FIRE運動的實踐者與分享者」是我獲得內在成就主軸：實踐，本來就在做；分享，這個粉專就是管道。

此外，看到許多老師投資有成，或名人事業有成，經常分享慈善捐款的舉動，回饋社會、幫助他人。我比較懶，沒有特意捐款給哪些慈善團體。直到某日定期回診看見收據，總費用與實際繳費間的差距，幾乎都是健保吸收掉，突然靈光一閃，原來最大的慈善事業是台灣健保制度，每個台灣人民多多少少享受過健保的幫助，這個制度亦為外國人多所稱羨，甚至有些國人不遠萬里從國外回台就醫。

於是我把股息所得54C超過2萬元，須扣繳2.11%的健保補充保費當作慈善捐款，而且是定期在每次00878及00919配息時自動捐款，未來0056累積到一定張數自動加入捐款行列。這筆款項絕對可以幫助某人，所以我對巴菲特講的那句話特別有感。

我知道健保制度執行上無法面面俱到，例如部分醫療資源被浪費等等，檢討改善是政府未來持續精進的課題，自然有主管機關去處理，而且非一朝一夕的事。

回到個人來講，《被討厭的勇氣》提到一個非常重要的觀念「課題分離」：

1.我帶著慈善心提供健保補充保費挹注健保基金，去幫助需要醫療資源的人，是我的課題 2.基金運作好壞，是主管機關及醫療院所等角色的課題，不是我的課題 3.監督基金運作，是民意機關的課題，依舊不是我的課題

我只要顧好我的課題，避免不必要的煩惱。即使往自私一點講，我現在繳的健保補充保費，至少可以幫助我下次定期回診的醫療費，剩餘的錢再拿來幫助他人。

反正我是抱著幫助他人的心去繳這筆錢，內心感到安定滿足，這就夠了。

