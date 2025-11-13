美國醫療保健業第3季財報表現亮 那斯達克生技 ETF 趁勢布局

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期隨聯準會（Fed）重啟降息、企業展望正向，以及大型藥廠與美國政府達成藥價協議、被視為藥品關稅政策利空出盡等因素激勵下，也帶動生技醫療類股表現走揚，具有產業代表性的那斯達克生技指數（NASDAQ Biotechnology Index） 更於日前寫下歷史收盤新高，連帶生技醫療相關ETF與基金表現也跟著揚眉吐氣。

截至11日，近一月來看，生技ETF方面以群益那斯達克生技（00678）漲5.97%表現最佳，其下半年來累積漲幅更近32%，表現強勁，而基金方面則以凱基醫院及長照產業基金、群益全球關鍵生技基金、新光全球生技醫療基金表現居前，近月漲幅也分別都有6.91%、5.64%和5.54%。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，受惠於降息循環，較低之利率水準可望使生技醫療業的併購活動更為興盛，可望帶動類股評價。

此外，美股企業財報陸續公布，生技醫療產業營收與獲利優於預期的比重於全產業中位居前茅，且從已提供全球指引的企業家數來看，醫療產業中發布正向EPS指引的公司家數在全產業中也僅次於科技，產業營運狀況健康，加上評價仍處於修復階段，未來12個月之類股PE評價仍低於過去10年平均，綜合前述條件，有利生技醫療股表現延續，投資人亦不妨透過生技相關ETF來參與。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，近期生技醫療業正面消息頻傳，包括醫藥大廠併購活動頻繁，標的多集中於心臟與代謝疾病領域，有望帶動相關個股表現，而在新藥研發上亦有佳音傳出，數家藥廠臨床試驗成果優於預期，搭配FDA今年來新藥核准態度仍積極，進而強化市場對新藥研發與營收成長的信心，亦有助帶動醫療類股表現。

整體來看，在產業併購與研發題材不絕，加上市場需求仍旺，有助支持生技醫療產業營運保持穩健，類股中長期表現仍值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

生技 群益 ETF
