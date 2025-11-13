電力就是競爭力！綠電概念ETF成資金新寵

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2025年COP30氣候大會於巴西貝倫盛大登場，全球領袖齊聚一堂，聚焦減碳進程與能源轉型。在各國積極推動綠能政策的背景下，ESG綠色電力ETF成為投資人布局永續能源的熱門選擇。

隨著全球市場關注焦點從「通膨壓力」逐漸轉向「能源結構重塑」與「AI算力需求擴張」，綠電與電力基礎設施相關企業再度成為投資焦點。富邦投信指出，AI、雲端與資料中心的快速擴張，使電力成為科技產業鏈中最關鍵的「底層資源」，而綠色電力的供應能力，正逐步成為企業國際競爭力的重要指標。

根據統計，截至11日，第四季以來全球股票型ETF表現中，綠能與電力主題相對突出，包括富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等綠電概念ETF，漲幅均超過12%，表現亮眼。

其中，富邦ESG綠色電力（00920）ETF聚焦全球綠能電力企業，成為投資人掌握能源轉型趨勢的中長期配置工具之一。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄表示，根據國際能源研究資料，全球資料中心的電力需求將因AI算力推升而大幅成長，預估未來十年成長幅度達175%，電力使用占比將由目前約4%提升至11%。這顯示「算力成長＝電力需求成長」已成為明確趨勢。

在此趨勢下，全球科技企業積極布局再生能源，美國大型科技公司已簽署多項潔淨電力購電協議（PPA），以降低運算擴張所帶來的碳排壓力，相關供應鏈同步受惠。

富邦ESG綠色電力（00920）以全球綠能與電力企業為選股核心，涵蓋太陽能、風力、儲能、氫能及多元再生能源等領域，並以ESG風險標準、市值與流動性作為篩選依據，打造兼具主題純度與分散風險的投資組合。

洪珮甄強調，綠電並非短期題材，而是由AI資料中心耗電需求、企業永續承諾、能源自主與政策推動等多重因素支撐的長期結構性成長趨勢。

近期核能技術與小型模組化反應爐（SMR）方案加速推進，也為能源轉型在成本與供電穩定性方面提供更多彈性，進一步強化綠電的中長期發展潛力。

目前，小型太陽能專案與核能SMR技術成為潔淨能源投資新焦點，後續可持續關注美歐各國政策規範與合作投資案。隨著AI發展持續加速，綠色電力主題具備高度延續性，投資人仍可中長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 ESG
