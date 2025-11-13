站在高市政策紅利最前線 這檔日股ETF吸晴

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

步入11 月，台美股市皆出現明顯回檔，市場在「成長題材」與「價值投資」間持續切換。談到「價值投資」，日本股市成為合理選擇。野村投信指出，日本企業獲利穩健，政策環境持續寬鬆，評價亦相對合理。根據彭博近五年資料，若以平均本益比上下各一倍標準差定義估值區間，目前東證指數約18.4倍，仍低於估值上緣（平均本益比 +1 倍標準差）的20.2倍；相比之下，標普500指數本益比高達28.2倍，不僅遠高於五年平均的24.2倍，也超過估值上緣的27.9倍。此數據顯示，美股投資人的擔憂確實有憑有據，而日股無論是絕對估值（與美股比較）或相對估值（與自身比較），皆展現更具「價值投資」風格的特性。

高市政權自10月22日上任以來，內閣支持率居高不下，根據日本最新調查，僅次於2009年鳩山政權。野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，雖然高支持率並非長久保證，歷史經驗顯示菅直人政權與鳩山政權皆曾迅速下滑，高市政權必須鞏固核心支持基盤，才能維持穩定。目前眾議院任期至2028年 10 月，參議院部分議員至2028年7月，高市作為自民黨總裁的任期至2027年9月底。雖預期政權可維持約兩年，但若支持率持續高企，提前解散並舉行大選仍具可能性，潛在理由包括爭取對削減議席方案及社會保障改革的民意授權。然而，與公明黨及日本維新會的選舉協調仍存風險，若合作破裂，政局恐生變。張繼文進一步分析，高市主張擴張性財政政策，維新會則強調結構改革與放鬆管制，雙方在經濟政策上存在差異。雖外交、安全及能源政策立場一致，但在減少議席及「副首都」構想等議題上，分歧恐加劇，甚至影響聯合政權穩定。政策進展方面，三大措施將直接影響經濟與市場：

1.暫時汽油稅廢止：朝野六黨達成共識，預計年內廢止，補助將擴大至每公升25日圓，等同暫時稅額，並轉為減稅，年度減稅規模約1兆日圓。

2.高中免學費：自民黨、維新會、公明黨同意自2026年度起實施，預估財政負擔約6,000億日圓。

3.防衛費增額：目標將防衛支出提升至GDP的2%，2025年初始預算約9.9兆日圓，占GDP約1.8%，需追加逾1兆日圓。

擴張性財政政策與減稅措施將提升消費動能，支撐企業獲利，而防衛費擴張帶動國防、製造及供應鏈相關產業，增加國內附加價值。另外，教育免學費政策改善家庭可支配所得，長期有助於消費與經濟穩定。日股在全球市場回檔背景下，政策紅利疊加企業獲利穩健，更能展現「價值投資」韌性。

野村日本東證ETF（009812 ）經理人張怡琳表示，日本政策與國際互動釋出多項訊號，對日股形成中長期支撐。首先，汽油稅廢止及高中免學費政策預期將壓低通膨率，改善實質所得，進一步支撐消費動能。其次，防衛費擴張將增加國內附加價值，雖部分支出涉及進口，對GDP的淨效應仍取決於平衡，但整體有助於維持經濟活力。在貨幣政策方面，10月27日日本財務大臣片山與美國財長貝森特會晤，美方強調健全貨幣政策對穩定通膨預期及匯率的重要性，並暗示日本應避免延遲升息。若基本面支持升息，高市政權恐難強力阻止，顯示日本貨幣政策可能逐步轉向正常化。

展望後市，高市三大利多可望逐步發酵：

利多一：消費支撐與防衛費擴張，將推升企業獲利能見度。

利多二：政策寬鬆基調仍在，若升息步伐溫和，資金環境不致急劇收緊。

利多三：日本企業評價合理，加上政策紅利，日股具備中長期價值投資吸引力。

張繼文表示，在全球市場震盪與資金重新配置之際，日股憑藉企業改革、股東回饋與合理評價，展現兼具成長與防禦的特質。對台灣投資人而言，009812野村日本東證ETF 提供最有效率的進場方式，009812 ETF連結亞洲最大ETF—1306 NEXT FUNDS TOPIX，規模逾 28兆日圓，涵蓋東證指數前95%以上企業1,600檔以上成分股，採完全複製策略，結構均衡，分散風險，投資產業遍及各大主要核心產業，單一個股權重不超過4%，投資人不妨透過009812有效率參與日本全市場成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 日圓
