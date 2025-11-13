00878穩住配0.4元停止降息…過去這數字時多能迅速填息！知美：尚無停扣必要

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00878本季配0.4元停止降息，殖利率約7.37%。知美表示：穩定配息＋穩定填息，仍符合他長期持有的初衷。圖／本報資料照片
＊原影音發布時間為11月6日

財經創作者「知美 Jimmy」近日在影片中解析國泰永續高股息（00878）最新公布的11月配息內容。

他指出，本季配息金額維持在0.4元，「終於停止降息、守住最後防線」，自己目前持有37張，本次預估可領到14,800元，等於「不必等普發一萬元，就先替自己加薪」。

00878配息回到正常水準：年化7.37%

根據國泰投信10月底公告，00878預計本季配發現金股利0.4 元，以公告日收盤價21.72元計算：

單季配息率1.84%
年化殖利率7.37%

知美表示，配息結果「喜憂參半」。喜的是停止連續降息；憂的是殖利率仍持續走低。

然而他也提醒，從年度配息來看，衰減幅度其實沒有市場想像得那麼大：

2024年全年配息：2.01元
2025年全年配息：1.77元

「衰減幅度大約12%，並沒有大家以為的那麼嚴重。」

他補充，00878過去在配息回到0.4元時，多能迅速完成填息，今年8月也僅花25天。「唯一一次貼息是今年2月、配息0.5元的時候。」

因此知美認為：「市場常說高股息ETF正在回歸初衷，那個『初衷』就是穩定配息、穩定填息。」

高股息熱度退燒？知美：主因是市值型ETF表現太突出

今年0050與00878受益人數首次出現「黃金交叉」：

0050突破170萬受益人
00878跌破170萬人

知美分析，這反映市場資金正在轉向：

「今年市值型ETF表現太亮眼，而高股息ETF配息下修、沒有股價成長性，受益人自然會把錢放到報酬更高的地方。」

但他也強調，00878的本質並沒有改變，「穩定配息＋穩定填息」仍符合他一開始的存股目的。

知美：我沒有停扣的理由 00878仍在我的核心配置

對於外界關心他是否會停止定期定股，知美給出明確答案：「沒有必要停扣」。

他說，過去的9%至10%殖利率是市場過熱的短期反應，不是真正長期的合理水準。「現在回到7%多，反而更接近正常。」此外，他提到自己持有目的很清楚：打造現金流，而不是追求短線殖利率。

截至10月底，他的00878持有數據如下：

持有張數：37張
總投入成本：781,476元
帳面獲利：19,976元
累積領息：87,390元
含息總報酬率：13.74%

知美說：「因為我同時也有定期定額0050，所以這個報酬率不算高，但重要的是持有目的，而不是一味看後照鏡。」

存100張、月領1萬：知美的三年目標

知美也公開分享自己的存股路線圖：

若想「平均月領 1 萬元」，需持有75張
以21.72元估算，需投入約162.9萬元

他目前持有37張，預估三年內可達到75張的門檻。

他並提醒不要小看自己存股的速度：「00878擁有168萬受益人中，有74.8%持有不到10張，其實每個人都是一張一張慢慢存上來的。」

若未來不再穩定填息 會重新調整

面對市場上「高股息ETF熱度下降」的討論，知美給出的態度相當務實：

「00878只要能維持穩定配息、穩定填息，我就會持續定期定股。如果哪一天做不到，我也不會心軟，會直接考慮賣掉。」

他也補充，這次的0.4元配息預測他可領到14,800元，期待這次填息能「從容不迫，而不是連滾帶爬」。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 殖利率
