00922今天早晨跳出入息通知…真的好爽！棒棒：上市以來績效超過100％
今天早晨醒來打開手機，就跳出銀行APP傳來00922入息通知，真的好爽！
從過去每一次的配息來看，有絕大比例都是資本利得，這也呼應了這檔ETF的定位「賺資本利得」，搭配股息入帳當然也是很棒。
00922當初是買來做實驗的，主要是跟0050比較到底誰比較厲害。
從00922上市以來的績效觀察，結果出爐：0050勝出
00922國泰台灣領袖50（101.12%）
0050元大台灣50（121.77%）
兩檔差了20%，主要的差異是台積電占比；無論如何，超過100%的報酬還是很讚。
◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
