息價雙成長高股息 ETF 寶藏名單一次看
目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有八檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。
專家以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。
攤開00918成分股，包括鴻海（2317）、京元電（2449）、漢唐（2404）等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。
同時，00918自掛牌以來，近十次配息中已有七次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
