快訊

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

息價雙成長高股息 ETF 寶藏名單一次看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一年殖利率破10%的高股息ETF與含息報酬表現。(資料來源：CMoney)
近一年殖利率破10%的高股息ETF與含息報酬表現。(資料來源：CMoney)

目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有八檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。

專家以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。

攤開00918成分股，包括鴻海（2317）、京元電（2449）、漢唐（2404）等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

同時，00918自掛牌以來，近十次配息中已有七次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 配息 ETF
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發一萬入帳…換成150股0050！存股哥：繼續參與市場成長

八檔高股息型ETF 利多

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

0050推手是誰？闕又上表示該致敬樂活大叔…邏輯投資：部分群體中確實深具影響力

指數投資 曾博恩專訪闕又上老師，闕又上在節目主動提到：「國內如果（投資）0050獲利的人，要對施（昇輝）老師給予一個尊敬與致敬」，此話一出瞬間引發投資圈譁然，因為這似乎將「樂活大叔」推到了「指數

普發一萬入帳…換成150股0050！存股哥：繼續參與市場成長

＊原文發文時間為11月12日 今天普發$10,000入帳嘍，我選擇換成150股0050，讓這一萬塊繼續參與市場成長，讓它發揮最大的價值。買進150股後，0050持有張數提升到6.35張，成本均價50

台積電帶頭衝！0052今年漲37％ 他看好分割行情創高

富邦科技ETF（0052）今年以來漲幅達37.12%，10月單月報酬率更達14.06%，但股價近日持續在260元附近盤整。一名網友在PTT發文指出，0052最大成分股為台積電，隨著台積電漲勢強勁、先進封裝布局延續至2030年，加上ETF即將分割，吸引不少小額投資人關注。他期待股價有望挑戰歷史新高262.1元，引發網友熱烈討論。

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

息價雙成長高股息 ETF 寶藏名單一次看

目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有八檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。若進一步比較川普關稅股災後，...

主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。