0050推手是誰？闕又上表示該致敬樂活大叔…邏輯投資：部分群體中確實深具影響力

指數投資

曾博恩專訪闕又上老師，闕又上在節目主動提到：「國內如果（投資）0050獲利的人，要對施（昇輝）老師給予一個尊敬與致敬」，此話一出瞬間引發投資圈譁然，因為這似乎將「樂活大叔」推到了「指數投資」先驅的位置。

對於此爭議，首先，我的理解是「樂活大叔」推廣的並非「指數投資」，而是他自創的「樂活投資術」。

「樂活大叔」主張買0050、0056兩種ETF產品，姑且不談他過度集中於台灣指數的配置其實具有不小的風險，其中0056的本質是「高股息ETF」，他積極推廣0056的配息功能，並且經常舉例強調不能只投資0050，因為如果需要從中提領生活費，會需要賣出部分0050，有可能越賣越少。這種忽略「總報酬率」觀念顯而易見的「誤解」，再加上他早年提倡用KD指標操作0050的策略，經過回測多被證明無效，種種理由早已讓他與「指數投資」的理念背道而馳。

當然你會說：「很多人是因為他，才開始接觸0050，並從中獲利」。

但這只是結果論，而且換個角度想，如果不是透過他這個管道，而是一開始就理解「指數投資」的正確觀念，做好SPY+0050的投資組合，並且堅定持有，實際上績效與分散性還更勝0050+0056這套組合拳。

我們經常用「好的結果」來反推某人的「建議一定是好的」，因此在0050+0056獲利，就代表「樂活大叔」的理念無誤，這其實是邏輯上的錯誤，也是常見的「後見之明偏誤」。

但必須承認「樂活大叔」在部分群體當中確實深具影響力，如果他能夠更深入地理解「指數投資」，並願意真正理解外界對他的批判，開始正確發揮其影響力，相信一定能造福更多人，幫助更多人達到樂活人生的境界。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。