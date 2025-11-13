普發一萬入帳…換成150股0050！存股哥：繼續參與市場成長

＊原文發文時間為11月12日

今天普發$10,000入帳嘍，我選擇換成150股0050，讓這一萬塊繼續參與市場成長，讓它發揮最大的價值。買進150股後，0050持有張數提升到6.35張，成本均價50.39，帳面+$80,378（25.12%）。

之前的文章提到，把手上的0056持股張數拉高之後，再下一個養大的標的就會是0050，不過這可能是要兩年後才會執行的目標，在這之前就是用零股戰術慢慢買這樣，屆時開始衝刺0050時，我就有一年超過80萬股息當成布局資金。

一直認為資產配置沒有絕對好壞跟對錯，重點是這套組合能不能讓你的人生過得更好，對我來說現在的配置可以讓我在40歲前退休，過上想出國就出國的日子，那我覺得這樣的組合對我來說就是最好的組合。

資產配置也必須與時俱進不斷調整，這也是為什麼我在今年開始布局，甚至直接開槓桿買0050的原因，因為我覺得高股息+市值型的組合可以互相補足各自的缺點，並能放大各自的優點，兩者一起持有威力更強。

這個配置可以讓你要現金流有現金流、要資本利得有資本利得，兩者組合可以讓你想賣就賣，遇到熊市時也有現金流支撐，比較不會出現要用錢還得硬賣股票的情形，這個不用硬賣股票換生活費的特性，還滿適合40歲前就退休的族群。

當然我自己的主要部位還是在高股息，市值型比例的提升可以讓我更從容地規劃未來、享受當下，每一筆配置都在為我的選擇權加分，讓我可以用「想不想」而不是「能不能」來決定人生的方向。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。