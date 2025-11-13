普發一萬入帳…換成150股0050！存股哥：繼續參與市場成長

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥把1萬元換成150股元大台灣50（0050），參與市場成長、放大未來選擇權。記者余承翰／攝影
存股哥把1萬元換成150股元大台灣50（0050），參與市場成長、放大未來選擇權。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為11月12日

今天普發$10,000入帳嘍，我選擇換成150股0050，讓這一萬塊繼續參與市場成長，讓它發揮最大的價值。買進150股後，0050持有張數提升到6.35張，成本均價50.39，帳面+$80,378（25.12%）。

之前的文章提到，把手上的0056持股張數拉高之後，再下一個養大的標的就會是0050，不過這可能是要兩年後才會執行的目標，在這之前就是用零股戰術慢慢買這樣，屆時開始衝刺0050時，我就有一年超過80萬股息當成布局資金。

一直認為資產配置沒有絕對好壞跟對錯，重點是這套組合能不能讓你的人生過得更好，對我來說現在的配置可以讓我在40歲前退休，過上想出國就出國的日子，那我覺得這樣的組合對我來說就是最好的組合。

資產配置也必須與時俱進不斷調整，這也是為什麼我在今年開始布局，甚至直接開槓桿買0050的原因，因為我覺得高股息+市值型的組合可以互相補足各自的缺點，並能放大各自的優點，兩者一起持有威力更強。

這個配置可以讓你要現金流有現金流、要資本利得有資本利得，兩者組合可以讓你想賣就賣，遇到熊市時也有現金流支撐，比較不會出現要用錢還得硬賣股票的情形，這個不用硬賣股票換生活費的特性，還滿適合40歲前就退休的族群。

當然我自己的主要部位還是在高股息，市值型比例的提升可以讓我更從容地規劃未來、享受當下，每一筆配置都在為我的選擇權加分，讓我可以用「想不想」而不是「能不能」來決定人生的方向。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 普發一萬
台積電帶頭衝！0052今年漲37％ 他看好分割行情創高

富邦科技ETF（0052）今年以來漲幅達37.12%，10月單月報酬率更達14.06%，但股價近日持續在260元附近盤整。一名網友在PTT發文指出，0052最大成分股為台積電，隨著台積電漲勢強勁、先進封裝布局延續至2030年，加上ETF即將分割，吸引不少小額投資人關注。他期待股價有望挑戰歷史新高262.1元，引發網友熱烈討論。

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都...

主動式ETF商品 攻成長股商機

在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普...

00994A 12月15日開募

台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場的官股投信...

