快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

主動式ETF 人氣大爆發

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都呈現正成長，截至11月7日最新統計資料顯示，主動式台股ETF檔數目前有五檔，受益人數已達36.3萬人，不到七個月時間，成長率高達5407%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，由於主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，進行持股調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

加上波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。主動式台股科技ETF，投資標的廣納科技全領域的創新題材，將能靈活掌握台灣科技強勢股的投資機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，AI熱潮延燒持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股大盤表現屢創新高的功臣。

台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，高檔震盪下，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。

目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。看好先進製程、IC設計（PMIC,高速傳輸）、CCL／PCB／ABF產業龍頭、高配息AI server ODM及關鍵零組件相關投資題材。

另外復華台灣未來50主動式ETF日前已獲准募集，預計12月3日起開募；群益00992A將在12月8日募集，為主動台股ETF再添新血。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

AI 泡沫疑慮升溫？ 法人評析：台股這原因底氣十足

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

美股ETF熱度不減 這檔ETF人氣、成交量三冠王成新星

相關新聞

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都...

主動式ETF商品 攻成長股商機

在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普...

00994A 12月15日開募

台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場的官股投信...

八檔高股息型ETF 利多

今年台股屢創新高，近期雖歷經震盪拉回，但仍處高檔整理格局。觀察整體台股ETF表現，與指數連動大的市值型ETF報酬相對亮眼...

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。 台股ETF最新（11/7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。