主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都呈現正成長，截至11月7日最新統計資料顯示，主動式台股ETF檔數目前有五檔，受益人數已達36.3萬人，不到七個月時間，成長率高達5407%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，由於主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，進行持股調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

加上波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。主動式台股科技ETF，投資標的廣納科技全領域的創新題材，將能靈活掌握台灣科技強勢股的投資機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，AI熱潮延燒持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股大盤表現屢創新高的功臣。

台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，高檔震盪下，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。

目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。看好先進製程、IC設計（PMIC,高速傳輸）、CCL／PCB／ABF產業龍頭、高配息AI server ODM及關鍵零組件相關投資題材。

另外復華台灣未來50主動式ETF日前已獲准募集，預計12月3日起開募；群益00992A將在12月8日募集，為主動台股ETF再添新血。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。