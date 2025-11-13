快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

00994A 12月15日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場的官股投信。第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）11月初已獲准募集，預計自12月15日起開始募集。

第一金台股趨勢優選主動式ETF鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時基金也獲准適用躍進計畫優惠，第一大持股權重最高可達30%，操作可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

這檔ETF採趨勢優選主動式策略採取Top Down，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，首先以台股市值前500強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，以及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行產業及個股評分及加減碼。

今年AI發展擴大規模，台股持續攻高，第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，AI成長紅利才剛起步，台廠受惠AI獲利貢獻度高於過往科技轉型階段，研判台股本益比可望由目前的22倍，續挑戰25倍新高，台股多頭格局持續可期，透過主動式選股操作的台股ETF，更有機會參與台股強趨勢產業、個股獲利成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

AI 泡沫疑慮升溫？ 法人評析：台股這原因底氣十足

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

相關新聞

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都...

主動式ETF商品 攻成長股商機

在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普...

00994A 12月15日開募

台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場的官股投信...

八檔高股息型ETF 利多

今年台股屢創新高，近期雖歷經震盪拉回，但仍處高檔整理格局。觀察整體台股ETF表現，與指數連動大的市值型ETF報酬相對亮眼...

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。 台股ETF最新（11/7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。