八檔高股息型ETF 利多

今年台股屢創新高，近期雖歷經震盪拉回，但仍處高檔整理格局。觀察整體台股ETF表現，與指數連動大的市值型ETF報酬相對亮眼，高股息ETF部分近一年殖利率超過10%則有八檔。

觀察川普關稅股災後，高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，有大華優利高填息30（00918）與元大高股息兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。

投資專家表示，以00918為例，能夠在配息及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。攤開00918成分股，包括鴻海、京元電及漢唐等，不僅配息穩定，也都是今年以來受AI供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固，整體趨勢仍由基本面支撐。

投資人可維持「逢回偏多、不追高」策略，可聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

市場預期美國聯準會（Fed）在12月可能再降息一碼，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。