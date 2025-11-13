快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

八檔高股息型ETF 利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今年台股屢創新高，近期雖歷經震盪拉回，但仍處高檔整理格局。觀察整體台股ETF表現，與指數連動大的市值型ETF報酬相對亮眼，高股息ETF部分近一年殖利率超過10%則有八檔。

觀察川普關稅股災後，高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，有大華優利高填息30（00918）與元大高股息兩檔，代表這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也具備同時享受市場成長的能力。

投資專家表示，以00918為例，能夠在配息及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。攤開00918成分股，包括鴻海、京元電及漢唐等，不僅配息穩定，也都是今年以來受AI供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固，整體趨勢仍由基本面支撐。

投資人可維持「逢回偏多、不追高」策略，可聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

市場預期美國聯準會（Fed）在12月可能再降息一碼，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

AI 泡沫疑慮升溫？ 法人評析：台股這原因底氣十足

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

主動式ETF 人氣大爆發

自5月第一檔主動式ETF掛牌交易以來，主動式台股ETF成為投資人新寵，受益人數節節飆升，從5月的6,422人，至今每月都...

主動式ETF商品 攻成長股商機

在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普...

00994A 12月15日開募

台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場的官股投信...

八檔高股息型ETF 利多

今年台股屢創新高，近期雖歷經震盪拉回，但仍處高檔整理格局。觀察整體台股ETF表現，與指數連動大的市值型ETF報酬相對亮眼...

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。 台股ETF最新（11/7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。