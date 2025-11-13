快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

主動式ETF商品 攻成長股商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普關稅亂流，成長股在基本面支持下也能迅速反彈。投信法人建議，台股低檔反彈時可逢低布局主動式台股ETF，掌握獲利契機。

主動台新優勢成長ETF（00987A）將於12月3日開募，經理人魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山。

近期多家AI巨頭展開策略合作與交叉投資，引發部分投資人對AI投入過多、投資架構過於複雜的質疑，甚至擔憂可能引發泡沫。

但2025年美國AI投資占GDP比重不到1%，明顯低於過往技術革命高峰期，如1920年代電氣化與1990年代資訊科技浪潮的高峰均達1.5～2%，甚至不及19世紀鐵路建設高峰的2~5%。此顯示AI資金投入仍處於早期階段，未來成長空間仍大。

魏永祥表示，近期包括甲骨文（Oracle）、CoreWeave（輝達轉投資）、Nebius等中小型CSP積極提高資料中心的資本支出，中小型雲端服務供應商（CSP）資本支出占整體CSP比重從2024年的7%顯著提升至2025與2026年的12%、14%，到2030年前均穩定提升，也是近期AI資本支出上修的關鍵推手。

台灣成長股有許多是CSP重要供應鏈，隨著CSP廠資本支出逐年提升，中長線業績成長力道持續強勁。

安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷分析，儘管經歷第2季關稅政策等挑戰，但在AI題材主要帶動下，今年來台股表現仍亮麗；步入第4季，隨多數市場來到歷史高點，市場波動也會相對增加。

目前台股本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但波動幅度一定會拉大。在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業。

施政廷表示，觀察當前市場特徵，台股本益比在一倍標準差以上，獲利持續成長，顯示AI產業帶動的結構性成長仍在，2026年企業獲利預估有雙位數成長空間；雖然資金集中度高，但市場氣氛並未過度樂觀，VIX在相對低檔，因此在捕捉股市成長動能之際，建議透過不同的主動策略追求超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

