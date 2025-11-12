美股ETF熱度不減 009813人氣、成交量三冠王成新星

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美股ETF買氣升溫，集保中心統計至11月7日，貝萊德標普卓越50（009813）在受益人數月增、周增及近五日平均成交量三項指標中皆奪冠，人氣與交易熱度同步飆升，成為近期受矚目的美股ETF新星。

第3季財報數據顯示，美國企業獲利表現強勁。009813經理人楊貽甯指出，截至10月底，S&P 500指數已有七成企業公布財報，64%大幅優於分析師預期，比例僅次於新冠疫情後市場重新開放的2020-2021年期間，顯示整體企業獲利表現優異。

楊貽甯指出，與金融海嘯及疫情期間相比，當前美國企財務體質更為穩健，即使面對貿易戰、地緣政治風險等挑戰，仍展現相對優異獲利能力與成長潛力，可望為美股後市提供支撐。

美股後市看俏，具領導地位的龍頭企業持續吸引市場目光。楊貽甯分析，相較於中小型企業，大型權值股擁有較穩定現金流、強大品牌實力與全球競爭力，不僅能在景氣循環中發揮規模經濟優勢，更能為投資組合帶來長期成長潛力。在主要大型企業財報公布後，市場進入短暫觀望期，等待輝達11月19日公布財報。

貝萊德投信提醒投資人，ETF投資涉及一定程度之風險，包括股價波動及單一國家的風險，建議投資人一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

財報 美股 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF
