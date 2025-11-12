單日湧入逾6億資金逢低搶進 統一00981A規模突破300億大關

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

12日在PCB族群攜手發威下，台股加權指數小漲0.58%，收在27,947.09點，離重返2萬8千點就剩最後一步。主動式ETF同樣傳出捷報，規模王統一00981A的持股中，金像電、台燿等PCB概念股攜手創歷史新高價，但部分千金股如散熱族群漲多拉回整理，導致統一00981A今日收盤小跌0.31%，但規模卻不減反升，今天的新增申購張數高達4.2萬張，相當於超過6億元的資金淨流入，推升統一00981A總規模正式突破300億大關。

近期台股波動加大，反而吸引長線投資人進場撿便宜。趁著今天主動統一台股增長（00981A）股價小幅拉回，投資人紛紛加碼買進，根據統一投信官網公布的最新資訊顯示，統一00981A今天的新增發行張數多達4.2萬張，換算約湧入6.3億元，幫助統一00981A的總規模一口氣上升至305億元。若將時間拉長來看，近一個月內，統一00981A總資產規模大舉成長近百億，增幅超過4成，絕對是今年主動式ETF市場上當之無愧的超級人氣王。

針對11月以來台股輪動加快，統一投信台股研究團隊表示，台廠於AI供應鏈上佔據關鍵地位，在AI需求續旺且產業規格不斷提升的情況下，看好先進製程/先進封裝、記憶體、散熱、電源相關、高速傳輸等族群，可望維持高速成長，將有利推升台股行情。上述族群若短線遇震盪拉回，仍可視為分批布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

