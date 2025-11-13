台積電帶頭衝！0052今年漲37％ 他看好分割行情創高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價頻上漲。路透
台積電股價頻上漲。路透

富邦科技ETF（0052）今年以來漲幅達37.12%，10月單月報酬率更達14.06%，但股價近日持續在260元附近盤整。一名網友在PTT發文指出，0052最大成分股為台積電，隨著台積電漲勢強勁、先進封裝布局延續至2030年，加上ETF即將分割，吸引不少小額投資人關注。他期待股價有望挑戰歷史新高262.1元，引發網友熱烈討論。

富邦科技ETF追蹤台灣科技龍頭，台積電占比高達七成。受AI、先進製程題材推升，今年整體表現亮眼。市場亦預期ETF分割將降低入手門檻、提升交易流動性。法人指出，若台積電持續創高，相關ETF勢必受惠，但也提醒科技股波動高，投資人宜留意短線追價風險。

對於原PO的樂觀看法，多數網友並不買單，直言「看好GG就單買GG，不要買0052」、「漲37%別拿出來丟人現眼」、「70%是台積，那就直接買台積就好，何必繳管理費」。也有投資人戲稱「問就是信貸質押三層ALL IN」，嘲諷0052漲幅相對南亞科、金居等個股「根本不夠看」。部分留言則酸「股版講37%會被笑」、「這種績效不配吹」。

另一派網友則持平看待，認為「長期抱穩就好」、「37%也屌打高息ETF」，並指出「分割後更容易吸引散戶進場」。有人舉例0050分割後成交量暴增，預期0052也會出現類似效果。也有網友支持長期布局科技龍頭，「相信台積電！0052就是科技股縮影」，強調ETF能分散風險、避免重壓單一標的。

部分留言延伸到市場氛圍與投資策略，有人提醒「0052適合懶人存股，不適合短線爆衝」，另有資深股民分析「分割只是短期話題，實質表現仍看台積電與AI循環」。整體而言，討論呈現兩極化：一方主張直接買進龍頭、避開管理費；另一方則視0052為穩健參與台灣AI熱潮的長期入口。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 ETF 科技股 PTT 0052富邦科技
