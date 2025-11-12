AI未來資本支出正向 股價通常也正向反映

資金明顯聚焦AI與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。野村投信表示，AI應用擴張與第4季旺季行情加持，操作可集中在 晶圓代工、AI伺服器、散熱、電源供應、記憶體、PCB、IC設計 等族群。另外，記憶體和載板等亦可受惠於結構性漲價與景氣循環回升。短線台股仍有高檔震盪機會，可聚焦具業績題材的權值股與AI概念股，若有拉回，可逢低佈局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國總統川普曾多次提及「美國必須勝出AI戰爭」，或許正是促成美國AI國家隊成形的最大關鍵，加上AI帶動營收成長，反映在資本支出上，預期2025年AI投資金額將再創新，歷史經驗，資本支出（CAPEX）與股價間相關性高，長期而言，兩者走勢亦步亦趨。只要市場對未來資本支出看法仍是正向的，股價通常也會正向反映。

觀察目前科技股的本益比約為43倍，雖不算太低，但整體仍未達2000年代網路泡沫時期的極端水準，且與當時不同的是，當前高估值背後反映的是企業強勁的獲利成長動能，具有扎實的基本面支撐。科技股9月表現顯著超越過往季節性效應，AI投資仍在持續成長，Nvidia入股 Intel、OpenAI公布重大合作案，顯示AI投資動能無虞。美國五大CSP與主要科技股獲利穩健，AI已對企業營運產生實質效益，台灣AI供應鏈未見瓶頸，預估2026至2027年全球AI基礎建設擴張浪潮推動下，台灣電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，預料仍將是下一輪長多格局的主軸。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）基金經理人林怡君指出，受AI題材與旺季效應支撐，台灣AI供應鏈仍具競爭優勢，回檔反而是布局良機。00935擁有多元創新科技主題，追蹤臺灣創新科技50指數，篩選標準包括市值、流動性、研發投入、獲利能力、股價動能，確保成分股具備創新能力與成長潛力。前十大成分股包含台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、日月光（3711）等藍籌股。

00935於10月20日完成成分股定期審核，納入九檔包括欣興（3037）、弘塑（3131）、 譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）、光聖（6442）、精測（6510）、穎崴（6515）、達發（6526）、愛普*（6531）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。