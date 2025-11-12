快訊

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

推動手套生肖紀念套幣 前央行發行局長鍾光新辭世享耆壽93歲

AI未來資本支出正向 股價通常也正向反映

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

資金明顯聚焦AI與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。野村投信表示，AI應用擴張與第4季旺季行情加持，操作可集中在 晶圓代工、AI伺服器、散熱、電源供應、記憶體、PCB、IC設計 等族群。另外，記憶體和載板等亦可受惠於結構性漲價與景氣循環回升。短線台股仍有高檔震盪機會，可聚焦具業績題材的權值股與AI概念股，若有拉回，可逢低佈局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國總統川普曾多次提及「美國必須勝出AI戰爭」，或許正是促成美國AI國家隊成形的最大關鍵，加上AI帶動營收成長，反映在資本支出上，預期2025年AI投資金額將再創新，歷史經驗，資本支出（CAPEX）與股價間相關性高，長期而言，兩者走勢亦步亦趨。只要市場對未來資本支出看法仍是正向的，股價通常也會正向反映。

觀察目前科技股的本益比約為43倍，雖不算太低，但整體仍未達2000年代網路泡沫時期的極端水準，且與當時不同的是，當前高估值背後反映的是企業強勁的獲利成長動能，具有扎實的基本面支撐。科技股9月表現顯著超越過往季節性效應，AI投資仍在持續成長，Nvidia入股 Intel、OpenAI公布重大合作案，顯示AI投資動能無虞。美國五大CSP與主要科技股獲利穩健，AI已對企業營運產生實質效益，台灣AI供應鏈未見瓶頸，預估2026至2027年全球AI基礎建設擴張浪潮推動下，台灣電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，預料仍將是下一輪長多格局的主軸。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）基金經理人林怡君指出，受AI題材與旺季效應支撐，台灣AI供應鏈仍具競爭優勢，回檔反而是布局良機。00935擁有多元創新科技主題，追蹤臺灣創新科技50指數，篩選標準包括市值、流動性、研發投入、獲利能力、股價動能，確保成分股具備創新能力與成長潛力。前十大成分股包含台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、日月光（3711）等藍籌股。

00935於10月20日完成成分股定期審核，納入九檔包括欣興（3037）、弘塑（3131）、 譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）、光聖（6442）、精測（6510）、穎崴（6515）、達發（6526）、愛普*（6531）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AWS供應鏈 業績穩如泰山

歐股收高 未受科技股走疲影響

軟銀賣輝達股套現58億美元 市場揣測孫正義為打造 AI 版圖預作準備

就市論勢／消費性族群 分批布局

相關新聞

回顧「00940之亂」學到什麼？5天幕得1752億…股怪教授：破發非世界末日盲追才是

從「00940之亂」看ETF 當市場上掀起一波波ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）熱潮時，我們不禁要問，這些投資背後的邏輯是什麼？其實這股旋風的核心，是一檔號稱「

半年漲51％配息率還8.8％！00980A首配超有感…鎖定AI、半導體題材提前布局

＊原文發文時間為11月4日 誰說主動式ETF不會配息？這檔6個月漲51% 還要發錢給你 有沒有一種ETF，漲得快、選得準，還能配！我在滑資料時忽然發現，之前上節目介紹過的主動野村臺灣優選（

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

＊原文發文時間為11月11日 0050、006208兩檔追蹤同一個指數 怎麼漲跌情況不同？ 今天盤中觀察到一個有趣的現象：（0050）元大台灣50下跌0.07%，但（006208）富邦台5

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。 台股ETF最新（11/7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。