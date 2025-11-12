美股前50大企業 近五年來11月最暢旺

投資人最期待的年末行情來了！統計美股近五年來的每月表現，標普500指數（S&P500）11月正報酬機率高達80%；若聚焦於追蹤美國前50大企業的美國50指數，11月正報酬機率則跳升至100%，12月正報酬機率也有80%。統一美國50 ETF（009811）經理人吳湘菱分析，今年第4季受惠於降息帶來的資金活水，除了科技產業值得期待外， 11、12月為節慶消費旺季，消費市場有望逐步回溫；多頭馬車帶動下，將為美股年末表現更添想像空間。

根據彭博統計近2020至2024年數據顯示，標普500指數11、12月的正報酬機率分別為80%、60%。相較之下，美國50指數的11月正報酬機率達100%，平均漲幅更高達5.8%，為全年表現最強勁的月份；同時，美國50指數12月正報酬機率也有80%，僅2022年因美聯準會（Fed）暴力升息，才導致當年12月大跌逾7%。

統一009811經理人吳湘菱表示，近年來美股大型成分股表現優於大盤，主要有兩大因素：首先，AI發展仰賴鉅額資本支出，已形成大者恆大的競爭格局；其次，近年來因疫情、地緣衝突，及關稅戰攪局下，促使市場資金更偏好具備抗震韌性和長線成長力的各產業霸主。尤其當川普屢出關稅重拳之際，大型企業在供應鏈分散能力、議價能力、價格競爭力、現金流等方面，都會較小型企業更有優勢。

統一投信建議，首次參與美股的投資人，宜優先挑選耐震力較佳的市值龍頭，且美股不論在科技、醫療、金融或消費等產業均為全球領航者，均衡布局多元產業，可以充分享受產業輪動的成長果實。統一009811為台灣ETF市場中唯一追蹤美國50指數的美股ETF，持股包含輝達、禮來藥廠、好市多、發卡組織VISA等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。