快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

聯合新聞網／ 綜合報導
009810守穩AI浪潮後的理性漲勢兼顧科技＋歐日配置，避開高估值科技股、強化防禦性收益來源。中央社
009810守穩AI浪潮後的理性漲勢兼顧科技＋歐日配置，避開高估值科技股、強化防禦性收益來源。中央社

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩選條件之下，有不少相關ETF所繳出的報酬率大幅優於指數表現，甚至最高有超過7%的漲幅，且值得注意的是，表現最佳的反而是指數型全球ETF，透過指數選股機制勝過主動型全球ETF漲勢。

玉山投信指出，這波由科技股領漲多頭走勢，但相對部分科技股震盪也同步擴大，因此透過選股機制篩選出優質藍籌企業、分散布局，成為近期行情高檔震盪的關鍵投資策略，以保德信全球藍籌ETF（009810）為例，該ETF由於整體國家配置較為分散，包括持有歐股13.6%、新興市場2.4%、日股1.6%，即使面對美股大幅震盪，受到的影響性相對較低，且因為未持有Meta、Netflix、特斯拉等近期等表現相對落後的大型科技股，持股相對集中在輝達等強勢股。

009810經理人黃相慈表示，雖然近期市場傳出AI漲勢可能過熱的聲音，但從企業獲利與基本面來看，AI投資接棒搭配政策寬鬆，全球景氣依舊有望延續溫和成長，除雲端巨頭持續加大資本支出投資AI算力外，包括AMD等AI晶片大廠亦宣布將擴大投入參與AI基建部署，在交叉投資加上長約採購之模式，將有助於維持資通訊設備、軟體等IT相關之投資動能，企業投資接棒消費支撐經濟成長之趨勢短期應不易改變。

黃相慈指出，從本次美股財報亦可看出，雖然S&P 500之獲利成長主要貢獻者仍為Magnificent 7，特別是Google、亞馬遜、微軟、蘋果等，然近期獲利成長已開始擴散至其他企業，顯示企業獲利基本面狀態健康，並有助於股市延續成長動能。

但隨著指數來到相對高檔，黃相慈也提醒，根據10月美銀全球基金經理人調查，樂觀的總經預期使近期市場資金持續流入股市，機構現金水位已降至3.8%，創近年新低，與此同時，9月美國FINRA融資餘額再破歷史新高，考量股市籌碼高度集中，短期股市揚升空間可能遭限縮，近期政經風險亦使股市加速輪動，進而放大波動的可能性，建議在投資上除了以具優異獲利條件支持之美股、科技股為主要核心配置，也應分散配置至有望受惠於獲利擴散的衛星資產，如歐日股市、循環型產業等，以降低整體投組波動。

第四季以來全球型ETF淨值與指數表現

ETF代號ETF名稱第四季以來淨值漲幅(%)
009810保德信全球藍籌7.51
00986A主動台新龍頭成長7.04
009811統一美國505.7
00668國泰美國道瓊5.1
00926凱基全球菁英555
00709富邦歐洲4.4
00924復華S&P500成長4.27
00646元大S&P5004.26
009806台新標普5004.01
00858永豐美國500大3.69
MSCI世界指數　2.25
S&P500指數　2.36

資料來源：Lipper，統計至2025/11/11，單位%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009810保德信全球藍籌 ETF SP500
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

半年漲51％配息率還8.8％！00980A首配超有感…鎖定AI、半導體題材提前布局

股市錯過30天、績效倒退30年！小童：擇時高手很少…用時間打贏市場

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

回顧「00940之亂」學到什麼？5天幕得1752億…股怪教授：破發非世界末日盲追才是

相關新聞

回顧「00940之亂」學到什麼？5天幕得1752億…股怪教授：破發非世界末日盲追才是

從「00940之亂」看ETF 當市場上掀起一波波ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）熱潮時，我們不禁要問，這些投資背後的邏輯是什麼？其實這股旋風的核心，是一檔號稱「

半年漲51％配息率還8.8％！00980A首配超有感…鎖定AI、半導體題材提前布局

＊原文發文時間為11月4日 誰說主動式ETF不會配息？這檔6個月漲51% 還要發錢給你 有沒有一種ETF，漲得快、選得準，還能配！我在滑資料時忽然發現，之前上節目介紹過的主動野村臺灣優選（

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

＊原文發文時間為11月11日 0050、006208兩檔追蹤同一個指數 怎麼漲跌情況不同？ 今天盤中觀察到一個有趣的現象：（0050）元大台灣50下跌0.07%，但（006208）富邦台5

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。 台股ETF最新（11/7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。