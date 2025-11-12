震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

第四季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅也為2.36%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF表現，在良好的成分股篩選條件之下，有不少相關ETF所繳出的報酬率大幅優於指數表現，甚至最高有超過7%的漲幅，且值得注意的是，表現最佳的反而是指數型全球ETF，透過指數選股機制勝過主動型全球ETF漲勢。

玉山投信指出，這波由科技股領漲多頭走勢，但相對部分科技股震盪也同步擴大，因此透過選股機制篩選出優質藍籌企業、分散布局，成為近期行情高檔震盪的關鍵投資策略，以保德信全球藍籌ETF（009810）為例，該ETF由於整體國家配置較為分散，包括持有歐股13.6%、新興市場2.4%、日股1.6%，即使面對美股大幅震盪，受到的影響性相對較低，且因為未持有Meta、Netflix、特斯拉等近期等表現相對落後的大型科技股，持股相對集中在輝達等強勢股。

009810經理人黃相慈表示，雖然近期市場傳出AI漲勢可能過熱的聲音，但從企業獲利與基本面來看，AI投資接棒搭配政策寬鬆，全球景氣依舊有望延續溫和成長，除雲端巨頭持續加大資本支出投資AI算力外，包括AMD等AI晶片大廠亦宣布將擴大投入參與AI基建部署，在交叉投資加上長約採購之模式，將有助於維持資通訊設備、軟體等IT相關之投資動能，企業投資接棒消費支撐經濟成長之趨勢短期應不易改變。

黃相慈指出，從本次美股財報亦可看出，雖然S&P 500之獲利成長主要貢獻者仍為Magnificent 7，特別是Google、亞馬遜、微軟、蘋果等，然近期獲利成長已開始擴散至其他企業，顯示企業獲利基本面狀態健康，並有助於股市延續成長動能。

但隨著指數來到相對高檔，黃相慈也提醒，根據10月美銀全球基金經理人調查，樂觀的總經預期使近期市場資金持續流入股市，機構現金水位已降至3.8%，創近年新低，與此同時，9月美國FINRA融資餘額再破歷史新高，考量股市籌碼高度集中，短期股市揚升空間可能遭限縮，近期政經風險亦使股市加速輪動，進而放大波動的可能性，建議在投資上除了以具優異獲利條件支持之美股、科技股為主要核心配置，也應分散配置至有望受惠於獲利擴散的衛星資產，如歐日股市、循環型產業等，以降低整體投組波動。

第四季以來全球型ETF淨值與指數表現

ETF代號 ETF名稱 第四季以來淨值漲幅(%) 009810 保德信全球藍籌 7.51 00986A 主動台新龍頭成長 7.04 009811 統一美國50 5.7 00668 國泰美國道瓊 5.1 00926 凱基全球菁英55 5 00709 富邦歐洲 4.4 00924 復華S&P500成長 4.27 00646 元大S&P500 4.26 009806 台新標普500 4.01 00858 永豐美國500大 3.69 MSCI世界指數 2.25 S&P500指數 2.36

資料來源： Lipper ，統計至2025/11/11，單位%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。