美股ETF熱度不減 這檔ETF人氣、成交量三冠王成新星

美股ETF買氣升溫，貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）自10月20日掛牌以來，僅三周的受益人數便衝上38,184人，一舉登上標的區域為美國的跨國投資股票型ETF第七名，顯示國人布局美股龍頭熱度持續升高。

根據集保中心統計，009813在受益人數月增、周增及近五日平均成交量三項指標中皆奪冠，人氣與交易熱度同步飆升，成為近期受矚目的美股ETF新星。

第3季財報數據顯示，美國企業獲利表現強勁。009813基金經理人楊貽甯指出，截至10月底，標普500指數已有七成企業公布第3季財報，64%企業展現大幅優於分析師預期的財報，大幅優於預期的公司數目眾多，僅次於新冠疫情後市場重新開放的2020-2021年期間，顯示整體企業獲利表現優異。與金融海嘯及疫情期間相比，當前美企財務體質更為穩健，即使面對貿易戰、地緣政治風險等挑戰，仍展現相對優異獲利能力與成長潛力，可望為美股後市提供支撐。

近期美股在溫和調整後，投資窗口逐漸開啟。美國公司債信用利差等風險指標顯示市場結構仍具韌性。在主要大型企業財報公布後，市場進入短暫觀望期，等待輝達11月19日公布財報為後續表現鋪路。

根據10月美銀美林經理人調查，科技股配置尚未超越過往平均水準；約32%經理人維持股票超配水位，但相較過往高檔，市場並未全面性大幅加碼，顯示結構仍屬相較穩健。隨著調整完成，投資機會有望進一步展現。

美股後市看俏，具領導地位的龍頭企業持續吸引市場目光。楊貽甯分析，相較中小型企業，大型權值股擁有較穩定現金流、強大品牌實力與全球競爭力，不僅能在景氣循環中發揮規模經濟優勢，更能為投資組合帶來長期成長潛力。 受益人數前十名的美股ETF。(資料來源：TDCC集中保險結算所、投信投顧公會)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。