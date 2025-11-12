元大櫃買半導體N 自2025年12月9日起終止櫃檯買賣

元大櫃買半導體領航報酬指數指數投資證券(020023；中文簡稱：元大櫃買半導體N) 到期日為2025年12月8日，自2025年12月9日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，元大櫃買半導體N最後交易日為2025年12月4日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢元大證券股份有限公司網站（https://www.warrantwin.com.tw/prod/ETN/）。

櫃買中心另表示，上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。

